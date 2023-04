Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 aprile.

Volete risolvere oggi alcuni problemi e contasti, vi aiuterà Marte in tal senso. Venere vi invita a cercare vie intelligenti di dialogo, comunque. Non donate slanci affettivi troppo generosi a chi non li merita se nati ad aprile. Giove e Saturno vi guardano benefici a lavoro.

Urano, Nettuno e Saturno vi donano sicurezza nei vostri mezzi. Venere è molto benevola in amore se siete single e nati nella prima decade. Urano e Saturno sono molto felici, lavorativamente parlando, se nati nella prima e nella seconda decade.

Nettuno vi consiglia alcune scelte in ambito familiare se nati dal 13 al 18 giugno. Plutone vi stimola a meglio comprendere la parte emotiva di voi stessi, mentre a lavoro il vostro mattatore sarà Giove se nati nella terza decade.

Sole vi favorisce anche oggi, insieme a Mercurio e Urano, se nati dal 26 giugno al 7 luglio. Nettuno vi intenerisce il cuore se nati nella terza decade, mentre Giove oggi rema un po’ contro a lavoro.

Venere vi favorisce se nati dal 30 luglio al 10 agosto. Dovete però ricavare un po’ più di tempo per la persona che amata, in questo può favorirvi Luna. Ottimi risultati lavorativi per i giornalisti e gli agenti di commercio.

Grazia astrologica per voi con Luna, Sole, Urano, Mercurio e Marte tutti positivi, nonostante Nettuno provi a mettere i bastoni tra le ruote. Se siete single calatevi in nuove esperienze senza farvi problemi, mentre a lavoro Urano sarà benefico.

Siete oggi particolarmente espansivi e avrete grane successo nelle attività fisiche se nati dal 15 al 19 ottobre, nonostante Giove ostile per il sistema immunitario. In amore Venere vi offre affinità elettive con una persona se nati a ottobre, mentre a lavoro Urano e Nettuno vi favoriscono se lavorate nel mondo di stampa e pubblicità.

Marte vi favorisce se nati dal 2 al12 novembre e vi darà un piglio molto grintoso. Slancio passionale notevole oggi se nati nella terza decade, mentre a lavoro Marte e Nettuno vi favoriranno se nati nella terza decade.

Sprazzi di sereno oggi con Venere che vi sostiene. In amore Nettuno potrebbe mettere un po’ di ostacoli se nati nella terza decade. Plutone vi offrirà a lavoro occasioni più uniche che rare se nati nella prima decade.

Saturno e Nettuno vi aprono a una giornata fertile in tutti i campi. Sole e Mercurio in particolare vi favoriscono eroticamente, mentre in ufficio troverete nuovi canali di espressione.

Giove e Venere ma anche Nettuno sono favorevoli oggi. Mercurio, Sole e Urano, d’altro canto, si mettono di traverso. Siete nel classico tunnel dell’amore di una relazione appena cominciata, mentre a lavoro Saturno e Giove vi stimolano a osare.

Venere vi provoca un po’ oggi senza darvi tregua ma Sole e Mercurio vi portano tanta fortuna. Bell’attrazione erotica di coppia in questa giornata se nati a marzo. In ufficio risolverete alcuni problemi con la vostra professionalità.