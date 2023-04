Oroscopo del 23 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 aprile.

Saturno vi rende lucidi e svelti oggi, specie se nati dal 2 al 5 aprile. Forma fisica ottima oggi e anche l’amore funziona grazie a Giove, Saturno e Mercurio ma anche Sole e Venere che alzano la temperatura erotica. Se lavorate anche oggi, Plutone vi guiderà.

Siete sollecitati da più parti oggi e avrete pianeti come Venere, Mercurio, Marte e Nettuno tutti positivi se nati tra il 27 e il 30 aprile. In amore vivrete successi notevoli mentre a lavoro mostrerete grinta e creatività.

Giove è molto positivo e vi dona una giornata leggera e divertente se nati a giugno. Venere è la vostra stella polare se nati nella seconda decade, mentre Mercurio favorisce in amore i single della prima decade e Plutone vi costringe a uscire allo scoperto! Luan e Mercurio vi offrono lucidità a lavoro.

Marte vi dà grande energia oggi e anche Nettuno vi consegna una notevole capacità di adattamento. Urano vi protegge ed esalta il vostro benessere mentre Marte è favorevole anche in amore per i nati nella seconda decade. Urano vi porta cambiamenti molto importanti in ufficio se nati a luglio.

Giornata che vi vede pimpanti grazie a Marte e Sole. Luna e Venere sono davvero splendide in amore e vi favoriscono nell’intesa con il partner di turno. Se anche oggi lavorate fate attenzione a non mostrare un piglio un po’ troppo prepotente.

Mercurio e Urano vi consentono di affrontare tutta la giornata con attenzione. Marte, Urano e Sole sono molto propositivi in amore e in fatto di eros. Se lavorate pure oggi e siete nati tra il 26 e il 31 agosto, Urano vi offrirà grandi occasioni.

Plutone vi infonde grande intelligenza e lungimiranza anche se Giove e Marte sono negativi per i nati di seconda e terza decade. Siete stanchi di essere single? Oggi potreste conoscere nuove persone molto interessanti. Potreste faticare un po’ a lavoro questa domenica.

Mercurio, Sole e Urano sono disarmonici per i nati nei primi giorni di novembre, quindi si profila per voi una fase di nervosismo e di difficoltà. Forma fisica discreta grazie a Marte, che peraltro si avvale dell’aiuto di Saturno e Nettuno per un’ottima fase amorosa se nati a novembre. Plutone è negativo e potrebbe distrarvi un po’ a lavoro.

Plutone aumenta la vostra generosità e Giove vi fa preferire la compagnia degli amici a quella dei parenti. Lo stesso Giove vi dona un’ottima fase in amore se nati nella terza decade e vi ispira anche se lavorate oggi.

Spirito lieve e sereno oggi grazie a Mercurio, nonostante il corruccio di Marte per i nati dal 31 dicembre al 4 gennaio. Nettuno vi stimola in amore se nati nella terza decade mentre a lavoro saranno necessari alcuni chiarimenti con i colleghi.

Mercurio, Sole e Urano vi fanno avvertire un po’ di nervosismo se nati a gennaio ma Giove cercare di regalarvi un po’ di intimità curativa in amore Se lavorate anche oggi si innesca una gara di bravura con i colleghi, sempre con termini di lealtà.

Bilancio produttivo in questo nuovo giorno grazie a Urano, Nettuno e Plutone. Relazioni d’amore che saranno del tutto rivoluzionate oggi, mentre a lavoro vi adopererete con un piglio quasi militaresco.