Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 aprile segno per segno

Mercurio vi stimola molto nei rapporti interpersonali oggi. I nati a marzo riusciranno anche ad ammorbidirsi un po’ in amore oggi grazie a Giove. Un film che corrisponde alla vostra simbologia zodiacale? “Fronte del porto”, con Marlon Brando.

Giornata di Pasqua che vi vede molto fortunati grazie a Urano. Venere, Giove, Marte e Nettuno sono tutti alleati in amore se nati dal 12 al 17 maggio. “Per chi suona la campana” è il film che potreste vedere oggi.

Mercurio vi porta una Pasqua in allegria, con uno stato di salute discreto per i nati dal 24 al 29 maggio nonostante qualche disturbo transitorio. Sole vi rende vivaci in amore se nati a giugno, mentre il film che più si sposa con il vostro segno oggi è “Senso” di Luchino Visconti.

Venere, Mercurio, Urano, Saturno e Nettuno vi fanno vivere una Pasqua serena e con un discreto stato di salute. Piccole scaramucce ma niente di grave nel rapporto di coppia per via di Giove. “West side story” è il film da vedere oggi.

Giove vi sostiene felicemente in ogni iniziativa nonostante la dissonanza di Urano. Sole vi fornisce slancio necessario per le vostre imprese amorose, mentre a livello di film la scelta potrebbe ricadere su “C’era una volta in America”.

Pasqua abbastanza varia con Venere che sostanzialmente vi apprezza. Anche Mercurio e Urano sono positivi inviandovi influssi di fascino e seduzione oggi, nonostante Saturno sia dissonante con i nati ad agosto. “Assassinio sull’Orient Express” è il film migliore da guardare oggi.

Plutone innalza la vostra razionalità e il vostro equilibrio se nati nella prima decade. Sempre Plutone vi fornisce un tocco di fantasia nell’aggiustare qualche atteggiamento sbagliato nella coppia. “Topkapi” è il film che potreste guardare oggi.

Marte e Luna ma anche Plutone vi danno grande magnetismo se nati dal 14 al 19 novembre. Colpite al cuore una persona che avete incuriosito da un po’ in amore. “Il gattopardo” con Alain Delon è un film da guardare poiché in linea con la vostra simbologia zodiacale.

Sole e Luna vi favoriscono entrambi se nati nella seconda decade. I nati nella terza decade vivranno l’amore con una nota di poesia oggi, così come chi è nato dal 14 al 20 dicembre. “La ragazza con l’orecchino di perla” è il film da guardare oggi.

Giove è un po’ ostile per i nati nella seconda decade ma Luna rende la giornata serena se nati dal 22 al 28 dicembre. Sole è imbronciato in amore se nati nella terza decade. Distraetevi guardando “L’amore non va in vacanza” con il Capricorno Jude Law.

Plutone vi dona serenità e simpatia nonostante Urano sia dissonante se nati dal 6 al 13 febbraio. Plutone e Saturno sono anche propiziatori di una felice sintonia amorosa con la vostra dolce metà. “The prestige” con Christian Bale è la pellicola da recuperare in questa giornata.

Plutone, Venere, Urano e Saturno vi sostengono, anche se Luna vi è nemica. I nati dal 12 al 15 marzo vivranno una pesante ondata di emozioni e di erotismo oggi. “L’esercito delle 12 scimmie” di Terry Gilliam è il film da guardare oggi.