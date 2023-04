Oroscopo dell'8 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Forma fisica al massimo delle sue potenzialità oggi anche se i nati nella seconda decade avranno Marte negativo. Plutone e Sole vi danno momenti felici in amore, mentre a lavoro servirà grande passione oggi in un clima competitivo se nati nella prima decade.

Plutone è negativo se nati ad aprile, con Urano che vi favorisce però se nati a maggio. In amore sarete esplosivi e coinvolgenti oltre che divertenti se nati dal 27 aprile al primo maggio. Urano vi darà volontà e concretezza operativa a lavoro.

Sole e Giove continuano ad allietarvi oggi malgrado Nettuno imbronciato. Urano vi ispira e vi motiva nel campo sentimentale, mentre dopo il lavoro imparate a concedervi un po’ di relax.

Saturno vi guarda benevolo così come Urano che alza tono e umore oggi. Nettuno vi stimola a intenerirvi più del dovuto oggi se nati dal 15 al 18 luglio. Urano e Nettuno inoltre migliorano le vostre condizioni di lavoro.

Allegria contagiosa oggi grazie a Giove e Sole ma pure Marte se nati dal 3 al 9 agosto. Plutone è molto birichino in amore e farà fiorire in voi sentimenti misti a eros. Urano è imbronciato a lavoro per i nati nella seconda decade così come Plutone per quelli della prima.

Luna e Nettuno vi sostengono oggi così come Urano e Mercurio vi fanno teneramente solidi in amore. Mercurio vi indica la rotta verso il successo a lavoro.

Plutone vi favorisce ma Giove è contrario. Se siete single potreste finalmente tornare a innamorarvi se nati dal 24 al 27 settembre. A lavoro i tempi sono maturi per novità importanti per i nati a ottobre.

Arguzia, brillantezza e intelligenza sono le qualità che Saturno vi fornisce oggi insieme a Nettuno. Marte è molto benefico in amore per i nati nella seconda decade. Le vostre finanze esultano poiché in netta ripresa se nati dal 7 al 13 novembre.

Sole vi favorisce anche se oggi siete un po’ distratti. Plutone è molto benefico e vi consente di scoccare tanti dardi in amore. A lavoro siete precisi e meticolosi anche oggi.

Saturno e Urano favoriscono le vostre ambizioni se nati a gennaio. Nettuno vi impone di non tirarvi indietro nei confronti di una potenziale nuova conoscenza in amore. Urano e Mercurio migliorano la vostra condizione economica.

Sole e Giove sono un team stupendo per voi oggi. In amore i nati dal 5 al 12 febbraio saranno particolarmente favoriti, mentre Plutone è un ottimo sponsor lavorativo per i nati nella prima decade.

Venere vi rende molto romantici oggi e infatti in amore ci saranno promesse costanti di eros, bellezza e passione grazie a Urano e Marte ma pure Plutone. I nati dal 25 febbraio al 7 marzo avranno brillanti progetti lavorativi da portare a termine.