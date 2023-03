Oroscopo del 27 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 marzo.

Plutone, Giove, Saturno e Sole lavorano per darvi equilibrio in questa giornata, nonostante Marte negativo. Plutone inoltre vi darà la capacità di avere sintonia con la vostra dolce metà se nati dall’8 al 14 aprile. Urano è in posizione lavorativa benevola se nati nella seconda decade.

Marte vi regala uno spirito infaticabile e anche Sole vi porta fortuna in amore se nati dal 9 al 17 maggio, così come Nettuno e lo stesso Marte. Siete in un cammino di conquista verso posizioni lavorative notevoli.

Venere e Marte splendono oggi per voi con Luna che tende a favorirvi in amore con entusiasmo. Se lavorate con il denaro oggi Plutone vi sosterrà convintamente se nati nella prima decade.

Saturno vi vuole bene ma Giove, Mercurio e Sole saranno dissonanti oggi. I nati dal 3 al 7 luglio dovranno fare i conti con un incontro avvenuto per caso che potrebbe generare una relazione sentimentale. Oggi lavorate con entusiasmo se nati a giugno.

Sole è felice e fortunato oggi, vi porta quindi energia e vitalità. I nati nella prima decade siano prudenti in amore perché Plutone è ostile. A lavoro vi lanciate sulla scia di un’impresa che vi vedrà poi trionfare.

Ottima condizione psicofisica e buonumore discreto oggi nonostante la negatività di Saturno e Nettuno. Venere vi consente di iniziare a costruire il futuro della vostra coppia se nati dal 14 al 17 settembre. A lavoro sarete molto stimolati nell’accettare senza esitazione una bella impresa.

Luna innalza i vostri entusiasmi e vi regala un boost di fiducia. Sole e Marte vi invitano a non dare nulla per scontato nell’affettività, mentre a lavoro ci sarà una buona occasione di investimento sicuro.

Plutone incrina un po’ la situazione di questi giorni, anche Venere e Urano vi contrastano. Marte però è molto positivo in amore e vi dona spirito battagliero e di conquista in questo ambito. Saturno vi aiuterà a risolvere qualche problema in ufficio.

Sole e Giove sono molto benefici e innalzano i vostri entusiasmi oggi. Plutone non vi fa fermare di fronte a nulla in amore, soprattutto se nati nella prima decade. Giove vi conduce a una giornata lavorativa con molte soluzioni operative.

Venere, Urano, Saturno e Nettuno sono benefici oggi. In particolare Venere esalta la componente passionale dell’amore se nati nella terza decade. Progetti di lavoro che fanno ben sperare si manifesteranno se nati in prima e seconda decade.

Urano è un po’ contrastante oggi ma Nettuno e Saturno sono molto positivi in amore se nati in prima e terza decade. Siate molto costruttivi oggi in ufficio come suggerisce Nettuno, specie se nati dal 10 al 14 febbraio.

Quasi tutti i pianeti vi sorridono oggi. In amore non vi spaventate se una nuova persona sta bussando alle porte del vostro cuore. Se nati dal 14 al 19 marzo Nettuno vi apre la strada a nuove collaborazioni lavorative.