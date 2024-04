“La grandezza di Hemingway non sta nel suo mito ma nella scrittura"

È l’autore di capolavori come “Addio alle armi” e “Il vecchio e il mare”, ha vinto il Nobel e il Pulitzer, ha venduto centinaia di milioni di copie, è stato uno degli autori più imitati del '900, eppure da qualche decennio è uno scrittore che quasi non si legge più. A Ernest Hemingway e ai suoi libri Matteo Nucci ha dedicato “Sognava i leoni”, in libreria per HarperCollins (pp. 200, euro 18).

"La correttezza dei nostri tempi guarda questo autore come a un maschilista e un amante di corride - spiega Nucci durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - E del resto io credo sia stato lo stesso Hemingway a contribuire a oscurare la sua grandezza, avallando la nascita di quel mito. Tuttavia tutto ciò non ha niente a che fare con la sua attività di scrittore. Un lavoro intenso, quotidiano, con cui curava se stesso e con cui ha curato tanti lettori", dice sempre Nucci in questa intervista. "Hemingway è stato un grande maestro che ha sempre cercato quella solitudine necessaria a lavorare sullo stile, sulla musica della frase, sulla precisione della parola pur di dire il vero attraverso le menzogne della letteratura".

