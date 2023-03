Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 marzo

Mercurio e Giove vi rendono sempre pimpanti e dinamici. Sole e Mercurio inoltre danno certezze alla vostra coppia stabile. Plutone, Saturno, Giove, Mercurio e Venere vi sostengono se lavorate anche oggi e se fate parte di seconda e terza decade.

Urano prosegue a sostenervi se nati dal 5 al 13 maggio. Sole e Mercurio vi donano grandi atmosfere romantiche in coppia se nati nella prima decade. Se lavorate anche oggi Marte e Nettuno vi daranno grande intensità, specie se nati nella terza decade.

Mercurio vi sostiene se nati dal 21 al 24 maggio, nonostante Saturno contro. I single di maggio vivranno una fase molto spensierata, mentre a lavoro vi state giocando una grossa partita professionale e avete bisogno dell’aiuto di Plutone.

Molti cambiamenti oggi dettati da Marte, la maggior parte dei quali per farvi migliorare. Nettuno e Saturno vi consentono di essere favoriti in amore se nati dal 12 al 20 luglio. Se anche oggi brigate sentirete un po’ di più la stanchezza.

Sole e Mercurio vi donano la possibilità di mettere in atto iniziative audaci se nati a luglio. Mercurio vi sostiene in amore anche se Urano continua a non darvi troppa tregua. Mercurio inoltre vi fornisce intuizioni eccezionali per la prossima settimana lavorativa.

Urano vi dona tono e umore eccellenti, così come Saturno e Nettuno vi invitano a prendere maggiore contatto con la parte emotiva di voi stessi. Se anche oggi lavorate state tranquilli: i risultati parleranno per voi.

Marte vi pungola oggi soprattutto se siete nati a settembre. Giove e Mercurio vi daranno una cornice di romanticismo nella relazione, mentre a lavoro tutto sarà poco faticoso se siete nati nella seconda decade.

Marte è pronto a lanciarvi in questa giornata con grande grinta e forza fisica. La vostra relazione di coppia diventa sempre migliore grazie al sostegno di Giove e Mercurio. Oggi lavorate? Nettuno favorirà i nati nella terza decade.

Mercurio vi sostiene se nati dal 23 al 26 novembre, nonostante una situazione un po’ complessa in famiglia. Mercurio e Giove vi danno anche la possibilità di perfezionare il vostro rapporto di coppia. Sempre Mercurio vi favorisce a lavoro se nati nella seconda decade.

Marte e Urano sono molto attenti alla vostra giornata se nati nella terza decade o nei primi giorni di dicembre. I nati di prima e terza decade avranno Saturno e Nettuno pronti a esaltarne le emozioni amorose. Plutone vi spalleggia invece a lavoro.

Alti e bassi oggi con Urano che vi fa cambiare spesso idea e Plutone che però vi dà manforte. Sole e Mercurio favoriscono i nati a febbraio per ciò che riguarda le storie d’amore. Se lavorate anche oggi riuscirete a farlo con serenità.

Marte è finalmente benefico e portatore di buona sorte. Urano vi predispone una bella intesa erotica con il partner se nati in seconda e terza decade. Se lavorate anche questa domenica tutto sarà propedeutico al vostro successo.