Courmayeur, eventi e novità della stagione invernale 2024/2025

Introduzione

La stagione invernale 2024/2025 è ufficialmente iniziata lo scorso 30 novembre portando con sé un ricco programma di attività ed eventi che combinano cultura, sport e intrattenimento per regalare un’esperienza a 360 gradi, perfetta per vivere la magia dell’inverno. Gioiello alpino situato ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur Mont Blanc si conferma una delle mete alpine più ambite, capace di offrire esperienze uniche per sportivi, famiglie e appassionati della montagna. Seconda solo a Cortina d'Ampezzo nella classifica delle mete di montagna più rinomate in Italia dai Paperoni in cerca di una casa di lusso per le vacanze (con il 26,5% della domanda complessiva secondo i dati studio di LuxuryEstate.com), la cittadina è una delle destinazioni più esclusive delle Alpi, amata per la sua bellezza naturale, la qualità delle sue infrastrutture turistiche e la varietà delle esperienze che offre.