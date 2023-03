Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 marzo segno per segno

Venere vi dona una bella freschezza mentale oggi così come Sole. Siete un segno passionale ma attenzione a non esagerare in atteggiamenti troppo esplosivi oggi se nati dal 19 al 20 aprile in amore. I nati dal 17 al 20 aprile verranno favoriti da Marte in ufficio.

Saturno vi allieta la vita familiare oggi. Giornata abbastanza soddisfacente anche dal punto di vista passionale e sentimentale grazie a Plutone e Giove. I nati dal 13 al 17 maggio avranno una programmazione lenta ma precisa in ufficio.

Venere vivacizza il vostro quotidiano oggi. Venere e Marte sono benefici in amore e vi attirano verso avventura facili da ottenere se nati dall’11 al 14 giugno. Se lavorate nel mondo di comunicazione e stampa vivrete una giornata indimenticabile.

Saturno innalza la vostra lucidità mentale. Amore e romanticismo oggi sono in coppia con la passione per il vostro modus amandi. I nati dal 5 al 9 luglio riusciranno a ottenere obiettivi prestigiosi a lavoro.

Momento sì per i nati nella terza decade con molte frecce nell’arco a disposizione. La persona che vi ha colpito il cuore è in vostra attesa: fate una mossa! I nati di fine marzo saranno attivi e capaci in ufficio.

Saturno vi provoca un po’ di nervosismo ma voi siete bravi a minimizzare con la vostra pazienza. Forte passione fisica ed emotiva oggi, mentre i nati nella seconda decade vedranno arrivare una bella rivincita lavorativa.

Marte è sempre più positivo e vi dona una bella verve. Peraltro minimizza anche alcuni intoppi sentimentali che si stavano presentando. A lavoro Saturno vi farà ricevere la palma della vittoria da capi e colleghi.

Plutone, Nettuno e Saturno sono dalla vostra parte, mentre Urano e Venere vi contrastano un po’. Nettuno è molto romantico oggi in amore e vi dona un grande senso di partecipazione lirica nel rapporto di coppia. I nati a ottobre dovranno sopportare i capi a lavoro.

Nettuno e Saturno sono entrambi negativi e potrebbero generare un po’ di confusione ma nulla di grave, anche perché Mercurio verrà in vostro soccorso. Un po’ di stanchezza in campo affetto se vivete relazioni di lungo corso. Saturno e Nettuno vi guardano imbronciati anche a lavoro se nati dal 4 al 13 dicembre.

Plutone vi porta razionalità e senso del limite se nati dal 18 al 20 gennaio. Sempre Plutone vi favorisce in amore se nati nella seconda decade, così come Urano. I nati dal 16 al 20 gennaio si dimostreranno molto capaci nell’arte della diplomazia lavorativa.

Giove è molto frizzante ed esuberante oggi nonostante Urano contrario per i nati nella seconda decade. Mercurio e Giove sono benevoli in amore così come Plutone e Marte per i nati di seconda e terza decade. Sempre Saturno e Marte spianano i vostri passi a lavoro.

Potreste vivere qualche momento di svagatezza oggi nonostante le positività planetarie. Venere porta un clima scanzonato nella relazione così come Plutone e Urano portano erotismo ai nati di prima e terza decade. I nati nella seconda decade invece avranno capi un po’ tartassanti in ufficio.