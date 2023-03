Oroscopo del 15 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 marzo.

Urano e Venere vi saranno al fianco fino a domani, così come Sole. I nati dal 6 al 12 aprile e quelli dal 24 al 29 marzo potranno contare su una grossa carica di passionalità da parte degli astri, in particolare Urano e Venere. Quali film si sposano meglio con le caratteristiche di ogni segno? Per l’Ariete sicuramente “L’ammutinamento del Bounty” con Marlon Brando.

Luna e Plutone ma anche Mercurio, Giove, Sole e Nettuno sono tutti dalla vostra parte. Sapete essere irripetibili nel conquistare il cuore di una persona in tempi più o meno brevi. Il vostro film di riferimento potrebbe essere “Riso amaro” con Silvana Mangano esponente del Toro.

Siete alleggeriti oggi rispetto al solito e anche Giove e Venere vi renderanno più leggeri in amore, conquistatori di cuori impavidi se nati dal 30 maggio al 9 giugno. “Million dollar baby” del regista Gemelli Clint Eastwood è il film giusto per oggi.

Sole splende ancora per voi se nati dal 18 al 22 luglio. Plutone vivacizza un po’ il rapporto di coppia, rischiando però di portare anche qualche contrattempo. “Piano, piano dolce Carlotta” è il film del 1964 con una grandiosa Bette Davis che potreste guardare.

Venere vi rende pimpanti e briosi e, insieme a un pirotecnico Giove, prepara un po’ di fuochi d’artificio in amore. “Gioco di donna” con la scintillante Leone Charlize Theron è il film consigliato per oggi.

Sole vi tiene un po’ il broncio provocandovi un po’ di difetti di protagonismo ma niente di grave. Plutone e Urano vi donano sicurezza in voi stessi in amore se nati in prima e terza decade. “La notte di San Lorenzo” dei Fratelli Taviani è il film consigliato.

Marte è favorevole oggi ma Plutone un po’ ostile per i nati nella terza decade. Dedicatevi alla dolce metà con più passione perché la state involontariamente trascurando. Il film consigliato per oggi è “Ben Hur” con il Bilancia Charlton Heston.

Sole vi darà grande energia vitale se nati dal 17 al 22 novembre. A Sole si sommano anche Saturno, Mercurio e Nettuno, mentre in amore un Urano un po’ provocatorio vi regala tanti colpi di scena, insieme a Plutone. “Cesare deve morire” dei Fratelli Taviani è un film da poter guardare oggi.

Sole vi è tecnicamente ostile oggi ma Giove pareggerà la situazione dandovi anche la forza per una relazione stabile se nati dal 4 al 12 dicembre. Il film consigliato per oggi? “Sindrome cinese” con la favolosa Sagittario Jane Fonda.

Sole vi è ancora alleato se nati dal 16 al 20 gennaio. Prendetevi un po’ più cura della vostra relazione stabile, magari guardando insieme alla dolce metà un bel film, che potrebbe essere “Monuments men” di (e con) George Clooney.

Sole vi porta un po’ di confusione e caos ma Venere e Giove vi ridaranno coerenza. C’è bisogno di rivitalizzare un po’ la vostra relazione sentimentale se nati dal 10 al 15 febbraio. Il film di oggi? “Cuore sacro” di Ferzan Ozpetek.

Sole vi porta un po’ un senso di caos creativo ma comunque produttivo. Mercurio, Luna, Nettuno e Sole esaltano la dimensione romantica dell’amore. Il simbolismo perfetto per il vostro segno in un film lo trovate nella pellicola del 1998 “Lola corre”.