Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 8 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 marzo.

Venere vi dà grande vitalità oggi mentre Saturno vi dona sensibilità e ricettività. Nella giornata della Festa della Donna andiamo a vedere quali sono le eroine che hanno cambiato il mondo per ogni segno. Per ciò che riguarda l’Ariete Elsa Oliva, leggendaria partigiana. In amore Sole vi dona slancio e generosità, mentre a lavoro Marte vi favorisce se nati nella seconda decade.

Al vostro segno appartiene la prima femminista della storia, ovvero Madame Olympe de Gouges, scrittrice attiva all’epoca della rivoluzione francese. In amore Venere e Giove vi predispongono a una giornata molto sentimentale, a lavoro risolverete con pacata energia i problemi.

Venere e Giove vi sostengono se nati dal 5 al 10 giugno. La vostra donna di riferimento è Aung San Suu Kyi, politica birmana che vinse il premio Nobel per la pace nel 1991. Freschezza nella vita di coppia grazie a Venere per i nati nella terza decade. Prudenza invece nella gestione del denaro oggi.

Sole vi accomuna a Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana che ha vinto ad appena 20 anni il premio Noble per la pace. Smorzate un po’ di piccole tensioni in amore, mentre a lavoro dovrete capire bene come reinvestire una certa quantità di denaro.

Tina Modotti è il modello di femminilità emancipata e vincente che gli astri scelgono per il vostro segno. Mix di simpatia e coinvolgimento oggi in una nuova storia d’amore. A lavoro cercate di investire tempo e soldi nella migliore maniera possibile.

Tra le donne famose che hanno dato lustro al vostro segno c’è sicuramente Maria Montessori, grande educatrice e filosofa oltre che scienziata. Plutone e Urano orbitano in angolo magnifico in amore, mentre a lavoro sarete costanti e produttivi grazie a Luna e Plutone.

Marte vi porta grande entusiasmo e forza di volontà oggi. La suffragetta Emily Davison, impegnatasi fortemente per i diritti delle donne, è il vostro riferimento oggi. In amore create una preziosa armonia con la vostra dolce metà, a lavoro mostrate un intuito fuori dal comune.

Saturno e Sole ma anche Nettuno vi favoriscono e vi avvicinano alla figura di Vandana Shiva, attivista politica e ambientalista che combattuto molte battaglie su proprietà intellettuale e biodiversità. I nati dal 24 al 28 ottobre avranno Plutone, Saturno e Nettuno favorevoli in amore, mentre in ufficio cogliete un investimento che proprio non potete ignorare.

Venere vi accompagna in questa giornata così importante e vi accomuna a Dolores Ibaruri, la “pasionaria” autrice di molti saggi e studi. Fase di particolare intensità emotiva in amore, mentre in campo economico non fatevi tentare da guadagni solo apparentemente facili.

Clima di buonumore oggi grazie a Luna. Il vostro punto di riferimento femminile è Kathrine Virginia Switzer, maratoneta americana che decise di correre la maratona di Boston nonostante il divieto imposto alle donne, concludendo la gara. I nati dal 9 al 14 gennaio vedranno fiorire nuovi sentimenti, mentre a lavoro mostrare prudenza e razionalità.

Venere vi porta gioia di vivere e leggerezza, sottolineando anche la vostra somiglianza con Angela Davis, militante del movimento afroamericano negli anni ’70. Non vi manca la tenerezza e il desiderio in amore, mentre a lavoro Saturno vi consente di lavorare bene se nati nella prima decade.

Luna vi stimola a combattere ed essere coraggiosi. La donna di riferimento per il vostro segno è Rosa Luxemburg, rivoluzionaria polacca. Se nati dal 22 al 27 febbraio Luna sarà un po’ imbronciata in amore, quindi fate attenzione. A lavoro grandi intuizioni di fronte a un buon investimento.