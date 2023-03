Oroscopo del 6 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 marzo.

Venere vi fa vivere una buona dimensione familiare se nati dal 7 al 14 aprile. Bella sintonia anche con la vostra dolce metà in amore, con Venere positiva se nati dal 2 al 12 aprile. Se lavorate nel mondo delle transazioni, Mercurio vi dona grande efficienza qualora siate nati nella seconda decade.

Saturno è un po’ negativo ma nulla di grave. Non vi sottraete al confronto con la vostra dolce metà su alcuni temi delicati, specie se nati dal 6 al 15 maggio. Urano vi favorisce nel rapporto con i colleghi di lavoro.

Venere vi consente di muovervi con più agilità se nati dal 21 al 31 maggio. Dialogo costruttivo con la persona che avete al vostro fianco, anche se Marte può darvi la tentazione di avventure svolazzanti. Saturno è molto positivo a lavoro per chi è nato a maggio.

Mercurio intensifica sensibilità e intuito aiutandovi a correggere il tiro di molte situazioni. In amore Urano può rendervi particolarmente esigenti se nati dal 30 giugno al 5 luglio. Plutone è un po’ negativo in amore se nati nella terza decade.

Urano vi darà molto contrasto se nati dal 2 al 10 agosto ma fortunatamente Giove è dalla vostra parte. Maggiore calore passionale per i nati nella prima decade, con grandi performance erotiche. Non vi curate se qualcuno vi taccia di pigrizia a lavoro: continuate a fare il vostro dovere.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade, mentre i nati nella terza avranno un po’ il corruccio di Nettuno oggi. Luna è completamente positiva per voi in amore, mentre il tridente Luna-Urano-Plutone vi darà il giusto raziocinio a lavoro.

Fase di grande serietà e autenticità per voi oggi grazie a Saturno per i nati dal 18 al 23 ottobre. Plutone potrebbe non farvi sentire predisposti nel vivere i flirt con leggerezza oggi, mentre a lavoro gli astri vi consigliano massima concentrazione e attenzione.

Urano vi contrasta un po’ ma vivrete una giornata tutto sommato discreta se nati nella seconda decade, anche perché Luna, Mercurio, Nettuno e Sole vi spingono a cambiare pelle se nati dal 5 al 12 novembre. Luan e Plutone sono inoltre molto favorevoli in amore, mentre a lavoro ci saranno novità e avanzamenti di livello.

Mercurio, Sole e Nettuno si alleano per andarvi un po’ in contrasto oggi. Se nati nella seconda decade Venere stimolerà le relazioni impostate sulla comunicazione mentale. Venere e Giove sono i vostri alleati a lavoro e vi daranno intelligenza e tempismo se nati in seconda e terza decade.

Urano vi dà manforte se nati nella seconda decade mentre in amore Mercurio favorisce i nati dal 2 al 9 gennaio, così come lo stesso Urano. Periodo di riorganizzazione aziendale a lavoro, potreste arrivare abbastanza in alto se nati nella prima decade.

Urano vi fa prendere decisioni importanti sia in campo economico che in quello familiare se nati dal 31 gennaio al 10 febbraio. Vivete un periodo di intesa su tutti i livelli con la vostra dolce metà, mentre a lavoro Venere vi illumina la strada se nati nella terza decade.

Giove è il vostro faro oggi e vi dona grande capacità di intuizione. I nati dal 18 al 20 marzo avranno un Saturno pronto a regalare sensibilità e sensualità nel rapporto di coppia. Sempre Saturno vi aiuta a risolvere alcune problematiche lavorative.