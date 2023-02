Oroscopo del 25 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Panorama completamente favorevole oggi on Giove che vi immerge nella vita familiare. Sole vi obbliga a trovare una soluzione a un problema pratico del rapporto di coppia, mentre Mercurio, Saturno, Luna e Urano vi aiutano a primeggiare a lavoro se nati a marzo.

Giove, Nettuno, Luna, Venere e Plutone sono tutti molto congeniali. Marte e Venere peraltro danno combinazioni perfette per quanto concerne l’amore se nati a maggio. I nati nella seconda decade non avranno paura di sgobbare in ufficio.

Sole e Nettuno sono tecnicamente un po’ capricciosi oggi ma Saturno e Mercurio saranno i vostri assi nella manica se nati dal 2 al 9 giugno. Mood romantico ormai stabilitosi con la vostra dolce metà, mentre a lavoro potreste essere alla vigilia di una rivoluzione.

Urano è vostro alleato così come Sole e Nettuno. Sentimento d’amore molto esaltato oggi nel rapporto di coppia, mentre a lavoro – se nati a luglio – darete un tocco di genialità alla giornata.

Nettuno e Sole vi daranno grande armonia familiare. Se avete conosciuto da poco una persona potreste pianificare qualcosa di speciale se nati nella terza decade. I nati dal 10 al 17 agosto invece potranno primeggiare nelle loro attività lavorative.

Creatività e fantasia oggi grazie a Urano. Plutone metterà basi importantissime per i nati nella terza decade in amore, mentre Plutone e Urano insieme vi porteranno risultati di primo livello a lavoro.

Sarete percettivi e sensibili oggi se nati dal 16 al 22 ottobre. Un sentimento d’amore nato da poco vi cambierà la vita se nati dal 10 al 15 ottobre. Se lavorate nel mondo del commercio o della vendita potrete ottenere buoni affari.

Sole, Nettuno e Plutone vi favoriscono ma Saturno, Mercurio e Urano vi guardano con il broncio se nati in seconda e terza decade. Oggi viaggiate davvero all’unisono con la vostra dolce metà amorosa. A lavoro i nati nella terza decade mostreranno tutte le loro abilità professionali.

Saturno e Mercurio vi gratificano ma fate attenzione a non proporre il vostro lato caratteriale più brusco e burbero. Se nati a dicembre vi aspetta una giornata straripante dal punto di vista della seduzione, mentre i nati nella terza decade avranno Giove a guidarli a lavoro.

Sole e Giove vi donano uno slancio verso possibili cambiamenti se nati a gennaio. Un eccesso di sentimento del vostro partner potrebbe non farvi impazzire se nati nella prima decade. A lavoro oggi ci vorrà molta pazienza contro i mulini a vento.

Sole e Nettuno vi fanno dedicare con slancio importante alla famiglia. Se nati dal 3 al 9 febbraio Mercurio e Saturno vi consentiranno di mettere a segno colpi da maestro nell’ars amandi. Lavorate nel mondo dell’arte o delle lingue? Urano è un po’ dissonante ma non farà troppi danni.

Marte intralcia lievemente la vostra comunque ottima sorte, con Saturno che infatti bilancia tutto. Venere e Giove vi danno l’input per dichiararvi con una persona per cui provate qualcosa, mentre un saggio Plutone vi stimolerà durante l’attività lavorativa.