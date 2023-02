Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 febbraio.

Un po’ di stanchezza oggi, cercate relax e riposo se nati nella terza decade. C’è anche la necessità di fare una scelta importante con la vostra dolce metà sulla famiglia originaria del partner. Andiamo a vedere gli studenti che materie approfondiranno oggi in base al segno. Per l’Ariete certamente le materie umanistiche e letterarie.

Sole e Nettuno vi aiutano a vivere una giornata molto armoniosa. Anche Marte è benefico, così come Plutone, Urano e Nettuno sono favorevoli in amore. Venere consente di recuperare molte materie tecniche, matematiche o scientifiche.

Mercurio vi sostiene se nati dal 31 maggio al 9 giugno. C’è bisogno di un dialogo più morbido o tranquillo con la vostra dolce metà oggi, mentre a livello scolastico prediligete le materie che regalano arte e cultura.

Luna continua a portare influssi benefici per la vostra vita, così come anche Nettuno e Sole. Urano, Luna, Sole e Nettuno sono anche al vostro fianco in amore, dandovi la possibilità di osare. Nettuno e Urano vi faranno appassionare alle materie storiche e filosofiche.

Energia e grinta portate da Luna oggi mentre Urano sarà un po’ negativo. Venere e Marte vi regalano una grossa componente erotica in amore, mentre nello studio le materie scientifiche saranno il vostro pane quotidiano.

Cielo radioso oggi, anche se qualche pianeta può sgambettarvi se nati dal 3 al 10 settembre. Luna esalta la vostra dimensione di coppia se siete nati a settembre, mentre Plutone vi favorisce nelle materie storiche e scientifiche.

Venere vi guarda un po’ con il broncio anche se Saturno per fortuna è positivo. I single avranno conferme del loro fascino, mentre gli studenti di settembre saranno attratti dalla matematica e dalla fisica.

Sole vi dona una fase di grande buonumore oggi. Nettuno e Plutone vi allietano inoltre nel rapporto d’amore con la vostra persona, se nati nella seconda decade. Italiano e lingue straniere sono le vostre materie preferite se studiate.

Mercurio e Saturno sono amici oggi, anche se Nettuno è invece disarmonico per i nati dall’8 al 17 dicembre. Siete sulla stessa lunghezza d’onda della vostra dolce metà in amore, mentre negli studi Venere vi favorisce se nati dal 12 al 19 dicembre.

Plutone vi chiede di fare attenzione nell’esposizione delle vostre idee oggi. Giove e Venere diradano le nuvole che si erano aggirate attorno alla vostra relazione se nati in seconda e terza decade. Gli studenti universitari potranno contare su Mercurio e Saturno oggi.

Clima positivo grazie a Venere, che vi spinge a fare sport se nati nella terza decade. Eros e sentimento in un perfetto mix per voi oggi, mentre gli studenti avranno come amici Saturno e Mercurio.

Luna continua a darvi i suoi benefici anche oggi se nati nella seconda decade. Venere e Plutone evidenziano la sessualità dei nati nella terza decade, per gli studenti di febbraio invece molto apprezzate le materie umanistiche e letterarie.