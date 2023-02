Oroscopo del 7 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 febbraio.

Saturno vi regala maggiore tranquillità e sicurezza se nati nella terza decade. Sole e Saturno ma anche Marte vi rendono disinvolti e spigliati in amore. A lavoro vi mostrerete organizzati e disciplinati.

Urano vi gratifica nello spirito oggi, anche se Saturno vi tiene sotto pressione. Plutone vi infonde saggezza e razionalità, mentre in amore Sole vi chiede di fare attenzione a non lasciarvi frastornare. Nettuno vi concede la facoltà di intuire cosa succede nel vostro compartimento lavorativo.

Cielo abbastanza positivo anche se Venere guarda male i nati nella prima decade. Se siete single vi lanciate senza paura verso entusiasmanti avventure. I nati dal 24 al 28 maggio otterranno risultati apprezzabili a lavoro.

Venere torna a spalleggiarvi portando armonia e serenità. Nettuno e Urano sono in ottimo aspetto amoroso per i nati a luglio. A lavoro a questi pianeti si aggiunge anche la positività di Venere se nati in prima e seconda decade.

Un po’ affaticato oggi per via di Sole negativo, cercate anche di colmare un po’ di distanza che si sta creando con la vostra dolce metà. Svolgete il vostro lavoro con pacatezza, volontà e diligenza.

Plutone vi rende serena la vita familiare. Una relazione nata da poco si rivela molto appassionante e coinvolgente se nati dal 9 al 15 settembre. Nettuno invece aiuterà le coppie di lungo corso nate in prima e terza decade. I nati di inizio settembre, infine, potranno contare lavorativamente su Urano.

Saturno è molto benefico e vi darà equilibrio psicofisico se nati a ottobre. Mercurio e Giove vi pongono sotto esame oggi in amore, per vedere come procede il rapporto di coppia. Giove vi mette un po’ sotto pressione a lavoro.

Giornata particolarmente positiva grazie a Venere e Nettuno se nati dal 13 al 20 gennaio. I nati nella terza decade dovranno risolvere alcune questioni ancora aperte in amore, mentre i nati a novembre si avviano verso prodigiosi successi lavorativi.

Mercurio, Plutone, Saturno e Sole sono pronti a darvi verve e riflessi, così come Giove. Plutone innalza la vostra carica di calore amoroso, mentre chi lavoro nell’ambito di vendita e commercio otterrà grandi risultati.

Venere vi riscalda il cuore oggi, così come fa Plutone nella dimensione di coppia se nati dal 16 al 18 gennaio. State inoltre acquisendo posizioni di prestigio all’interno della vostra azienda.

Nettuno, Mercurio e Venere positivi oggi. Marte, Mercurio e Sole inoltre vi danno grande benessere psicologico. I nati dal 29 gennaio al 4 febbraio potrebbero vivere un momento di appagamento sentimentale, quelli dal 14 al 18 febbraio avranno Saturno come paladino professionale.

Venere vi favorisce se nati nella prima decade e insieme a Mercurio vi darà grandi forze comunicative nel rapporto di coppia. Un po’ di ostacoli a lavoro ma niente di grave.