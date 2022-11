Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 novembre

Splendida giornata grazie a Nettuno e Saturno che vi sostengono. Se nati tra il 13 e il 17 aprile potrete avvicinarvi alla spiritualità con grande fervore. In amore Nettuno favorisce i nati nella terza decade, anche se Plutone è imbronciato. Tornate in ufficio con piglio decisionista.

Nettuno è in splendida posizione per i nati dal 14 al 17 maggio. Fate attenzione a non invadere troppo il campo della persona amata se nati a maggio, Venere è infatti contraria. Plutone è molto positivo invece a lavoro.

Marte vi allieta la ripresa delle attività se nati dal 13 al 17 giugno grazie a Nettuno. Se fate parte della seconda decade Marte vi assisterà nelle vostre mete erotiche. A lavoro Giove sarà un po’ imbronciato per i nati a giugno.

Giove e Nettuno vi aprono a un’esperienza molto mistica e religiosa se nati dal 15 al 22 luglio. Plutone continua a essere contrario in amore, a lavoro anche la configurazione astrale sarà un po’ storta.

Marte vi spalleggia così come Nettuno. In amore non dovete esasperare la persona amata se nati dal 23 al 25 luglio o dal 18 al 22 agosto. Luna, Venere, Urano e Sole infatti sono dissonanti e possono rendervi eccessivi. Marte è in ottimo aspetto lavorativo se nati dal 10 al 17 agosto.

Se nati dal 10 al 17 settembre Nettuno sarà n po’ negativo in fatto di spiritualità e Marte sarà inoltre imbronciato in fase amorosa. A lavoro per fortuna ci saranno senso dell’umorismo e allegria grazie a Urano.

Mercurio vi sta vicino se nati dal 4 al 12 ottobre e vivrete una particolare fase di armonia interiore. Plutone permane contrario in amore se siete nati nella terza decade. Anche a lavoro – se fate parte di prima e seconda decade – qualche polemica gira nell’aria.

Sole, Mercurio e Venere vi aprono a una giornata radiosa se festeggiate gli anni tra pochi giorni. Nettuno vi predispone felicemente a esperienze mistiche se nati dal 14 al 18 novembre. Plutone e Venere aiutano i vostri sentimenti a emergere se nati in prima e terza decade. A lavoro riuscirete a far prendere il volo ad alcuni progetti finora sopiti.

Venere vi protegge e gratifica oggi nella dimensione familiare e nella spiritualità. Saturno vi rallegra anche la dimensione sentimentale, mentre a lavoro Giove è un po’ dissonante.

Dissonanze passeggere oggi ma niente di particolarmente grave, specie per chi è credente. Se nati nella seconda decade non tutto filerà liscio a livello amoroso, mentre a lavoro Urano vi renderà molto stimati.

Marte e Nettuno sono in splendida posizione per voi oggi. Lo stesso Marte favorisce in amore i nati nella terza decade, anche se Mercurio sarà contrario per chi è nato dal 26 al 29 gennaio. Saturno e Marte sono al vostro fianco in ufficio.

Marte è un po’ ostile per i nati nella prima decade ma Nettuno vi darà grande sentimento religioso. Momento felice per i nati in febbraio che avranno Urano positivo in amore e vedranno avvicinarsi convivenze e matrimoni. In ufficio risolverete alcune questioni non chiuse.