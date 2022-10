Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 ottobre

Oggi vi mostrerete accattivanti e spiritosi grazie a Luna e Plutone. Avete liquidato un recente incontro con potenziale amoroso ma forse ci state ripensando: Marte vi darà i giusti consigli. Mantenete la calma di fronte ad alcune provocazioni d’ufficio grazie a Urano.

Nettuno e Plutone vi donano una particolare energia psicofisica se nati tra il 9 e il 17 maggio. Luna è benefica in amore per la terza decade, sia per i single che per chi è impegnato. Urano e Luna vi danno consigli utili a lavoro.

Plutone vi fa provare simpatia per la festa di Halloween anche se Nettuno è contrario. Marte vi stringe nel suo abbraccio e vi promette scintille amorose se nati nella terza decade. Presto vedrete frutti economici tangibili del vostro lavoro.

Finale di mese decisamente ok per voi, in particolare grazie a Sole, anche se Luna e Plutone vi guardano un po’ di traverso. Stato d’animo fiducioso in amore specialmente se siete nati nel mese di giugno. Se invece siete nati a luglio lasciate correre alcune polemiche sterili in ufficio.

Saturno, Urano e Sole sono negativi ma Marte per fortuna è schierato a vostro favore. Vi lasciate trascinare in un vortice di divertimento e abbandono dal vostro partner, mentre Urano potrebbe provocare a lavoro qualche lieve inciampo per chi lavora nel settore del commercio.

Marte è tecnicamente contrario ma niente di grave per i nati nella seconda decade. Dovete trovare un dialogo maggiormente profondo con la persona amata anche grazie a Sole e Venere se nati ad agosto. Sole è bendisposto anche a lavoro.

Venere continua a spalleggiarvi se nati nella terza decade o a settembre. Siete morbidi e accomodanti, anche più del solito, con la persona che amate grazie all’influenza di Venere. Se nati nella seconda decade fate buon viso a cattivo gioco nel caso in cui lavoraste pure oggi.

Plutone rappresenta pienamente il segno giusto che spiega la passione per Halloween. Sole e Nettuno vi favoriscono e promettono scintille durante la giornata, anche in amore per i cuori solitari. A lavoro risulterete percettivi e sensibili se nati a novembre.

Saturno e Sole sono positivi per voi e vi consentono di prendere giuste decisioni. Non fatevi prendere da decisioni di chiusura se la persona al vostro fianco ha posto dei paletti: parlatene e risolvete. Non date peso a certe chiacchiere in ufficio.

Plutone vi è favorevole così come Urano e Nettuno, specie per i nati a gennaio. Adattatevi alle esigenze del partner di turno: Luna in tal senso vi darà una grossa mano. Se anche oggi lavorate darete il meglio di voi stessi.

Giornate in cui spendete molte energie fisiche e mentali, con Giove, Marte e Nettuno che vi daranno simpatia e spinta se nati in prima e terza decade. Marte vi promette di arrivare a meta per quanto riguarda la nascita di un nuovo amore. Luna vi propizia invece in campo lavorativo.

Giornata in cui siete coccolati da molti pianeti, tra cui un Urano molto positivi. Risultate particolarmente comprensivi verso la persona amata grazie a Venere. A lavoro invece uno splendido Mercurio vi sosterrà.