Oroscopo del 19 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 ottobre.

Mercurio e Plutone sono contrari e provano a scuotere un equilibrio felice se nati a marzo. Saturno vi consiglia un po’ di sport all’aria aperta, come jogging e trekking. Mercurio vi ostacola lievemente in amore oggi mentre Giove vi assiste in maniera incondizionata a lavoro.

Plutone e Nettuno vi daranno nuova linfa creativa ed estro. Nettuno vi regala una fase migliore in amore e, se nati tra il 12 e il 19 maggio, vi dona anche lungimiranza per comprendere capi e colleghi a lavoro.

Luna vi invierà folgoranti intuizioni oggi. Sole e Marte inoltre vi valorizzano nei sentimenti se nati a giugno, così come Nettuno per i nati nella terza decade. Luna fa emergere la sua capacità di mediazione in ambito lavorativo.

Urano e Nettuno sono in aspetto positivo per voi, anche per fitness e sport. Emozioni sentimentali un po’ ballerine oggi per voi, specie se siete single della terza decade. Nettuno e Urano vi indicano le mosse giuste a lavoro.

Saturno e Urano vi guardano un po’ imbronciati ma Sole vi esalta. Siete seducenti e spigliati specialmente da single, quindi approfittate del fatto che Giove vi darà il coraggio per dichiararvi. Sole vi consente inoltre di prendere in mano la situazione a lavoro.

Mercurio vi manda influssi benefici e migliora i vostri rapporti familiari, allargando in generale i vostri orizzonti. Siate meno freddi e cinici con la persona amata, anche perché Marte vi tiene sotto esame. I nati di prima e seconda decade vivranno ottimi successi professionali.

Giornata piena di dinamismo, energia vitale e calore umano. Venere è molto positiva se nati dal 14 al 17 ottobre, anche per quanto concerne la forma fisica. Marte e Sole sono molto felici in amore, specie se siete nati nella seconda decade. Venere è positiva e vi fa percepire gli umori di capi e colleghi a lavoro.

Plutone, Nettuno e Mercurio vi sostengono oggi e vi daranno una grande diplomazia da sfoggiare. Urano è un po’ contrario per i nati a novembre in amore ma Nettuno e Plutone favoriscono invece chi è nato nella terza decade. Pacatezza e diplomazia vi aiuteranno in ambito professionale.

Luna vi renderà particolarmente spigliati, così come anche Mercurio. Luna fa apparire il vostro lato sentimentale ancora più tenero e sensibile, mentre a lavoro Saturno farà emergere i nati nella terza decade.

Plutone, se appartenete alla terza decade, vi riempie di stimoli oggi, anche se Giove resterà un po’ contrario. Plutone vi rende peraltro molto misteriosi in amore, così come Venere al tempo stesso vi invita a essere più dolci. Nettuno e Urano vi aiuteranno a dirimere una controversia in ufficio.

Sole, Marte e Venere vi offriranno un bel dinamismo, nonostante la contrarietà di Urano. Sole e Marte inoltre aiuteranno i cuori solitari a trovare il loro colpo di fulmine. Saturno riesce a far quadrare tutti i conti a lavoro.

Tutti i pianeti vi appoggiano, tranne Marte, specie se nati a febbraio. Se siete nati nella terza decade e siete single Plutone vi guiderà, così come anche Giove. Saturno e Plutone sono benefici a lavoro così come anche Nettuno che vi rende molto adattabili se nati a marzo.