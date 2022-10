Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 ottobre.

Alti e bassi di tono e umore per via di Plutone e Sole contrari ma dopo il nervosismo Giove vi fa riprendere un po’. Luna vi favorisce in amore se nati dal 23 marzo al 2 aprile. Giove inoltre vi fa audaci e spavaldi a lavoro.

Luna è molto benefico e vi dà un grande desiderio di edonismo e gioia di vivere. Nettuno vi fa entrare in sintonia con la vostra dolce metà e crea anche varie scorribande erotiche. Plutone privilegia i lavoratori della terza decade.

Giove è molto benefico, versatile e creativo per voi oggi. Sole favorisce in amore i nati di prima e seconda decade, mentre Nettuno è un po’ negativo in ufficio.

Nettuno e Urano sono i vostri pianeti protettori oggi. Venere è un po’ imbronciata in amore ma ci saranno comunque eros ed emozioni per voi. Se nati nella terza decade Nettuno vi farà bruciare un po’ di tappe a lavoro.

Sole rende il vostro cielo luminoso e benevolo, con un’ottima forma fisica da sfoggiare. Chi è innamorato avrà il potere di creare romantiche e forse impreviste atmosfere. A lavoro vi confermate liberi e creativi.

Urano e Sole sono dalla vostra parte, così come Plutone. Venere rende la vostra cura del corpo impareggiabile, così come ancora Plutone vi rende magnetici a livello di eros. Se nati dal 4 al 10 settembre Urano vi farà raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Luan, Sole e Venere vi donano altruismo in famigli, Marte vi porta invece a gestire bene il vostro fisico. Se nati a settembre, Luna, Venere e Marte sono molto positivi in amore, mentre Giove vi porta scompiglio se nati dal 17 al 24 dello stesso mese. Periodo lavorativo ottimale se siete nati nella prime due decadi.

Mercurio, Nettuno e Venere vi promettono una giornata di ottimo spirito e umore. Venere in particolare è molto benefica a livello erotico, mentre Plutone vi fa brillare per professionalità in ufficio.

Giornata di sintonia con la famiglia e gli amici grazie a Sole. Venere e Giove ma anche Saturno e Plutone sono tutti positivi in amore, a lavoro i nati nella prima decade si riveleranno inoltre determinati e inflessibili.

Giornata molto soddisfacente con Saturno, Urano, Nettuno e Plutone dalla vostra parte, anche se Giove, Mercurio, Sole e Venere sono un po’ in contrasto. Oggi ci sarà anche grande risalto per il vostro ardore erotico. Lavorativamente parlando Saturno sarà il vostro alleato più fidato.

Venere splende per voi aumentando il vostro fascino, anche se Urano è un po’ imbronciato per i nati nella seconda decade. Marte vi facilita la passione per gli sport, mentre Plutone vi aiuta a trovare l’amore desiderato. Se siete parte della seconda decade Saturno vi consentirà ottime performance lavorative.

Scena astrale magnifica con Urano che vi rende attenti e delicati se nati a marzo. Giornata serena in amore con Nettuno che vi rende teneri e concilianti ma occhio a Luna e Marte imbronciati se nati nella terza decade. Nettuno e Giove sono positivi a lavoro.