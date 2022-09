Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 settembre

Marte in Gemelli vi apre a nuove conoscenze e aggiusta anche alcuni rapporti familiari che avevano subito qualche lieve crisi. In amore dovete essere più altruisti e valutare gli interessi di chi avete accanto. Sul lavoro sono previste conferme.

Quadro astrale molto positivo: mettete in gioco la vostra creatività in ogni campo e vi godete i vostri successi, con un pizzico di leggerezza che non guasta. Se siete in coppia vi farete cullare dalle note di un sentimento contraccambiato. Se siete single, sarete tentati da un nuovo legame. Sul lavoro un progetto si rivelerà poco conveniente.

Chi è avanti con l'età, può vivere quasi una nuova giovinezza, specie se festeggia il compleanno nella prima e nella seconda decade. Oggi godete di grande energia. In amore, giornata molto romantica. Sul lavoro date prova di efficienza e serietà.

Sentite un considerevole bisogno di affermare voi stessi in ogni campo della vostra esistenza. In amore, il Sole accende i vostri sensi, specie se siete nati in luglio e Venere vi carica di passionalità. Momento di stallo al lavoro, non forzate la mano.

Un gruppo di pianeti vi porta un po' di stanchezza e di nervosismo: questo ultimo scorcio del mese di settembre la vostra voglia di staccare da tutto si fa ancora più intensa. Esplosione di passione per i single della seconda decade. Sul lavoro state per farvi notare.

Urano colora di tinte vivaci le vostre giornate e vi fa amabili con l’ambiente circostante. Una dissonanza celeste, però, può creare qualche problema in amore. Dovete recuperare gli spazi di intimità nella coppia. Sul lavoro, attenzione alla rivalità tra colleghi.

Una strepitosa Luna nel vostro segno vi stimola a sviluppare concretamente alcuni vostri progetti. Il Sole vi promette fortuna e successo. In amore gli astri assecondano la rapidità delle vostre azioni, specie se si tratta di nuove relazioni. Sul lavoro risolvete le complicazioni che intralciavano un progetto.

Sorridenti e pieni di vita, affrontate anche le eventuali difficoltà con prontezza di spirito. In amore Plutone, se siete nati in novembre, vi rende la vita amorosa particolarmente intensa. Attenzione sul lavoro, farete fatica a capire alcuni colleghi.

Vi giungono conferme di come, nel recente passato, avete ben operato in casa, in ufficio, nella cerchia delle vostre amicizie. Giove favorisce i colpi di fulmine, specie per chi è nato nella prima decade. Saturno vi mette in luce e vi fa apprezzare dai capi. La Luna stabilizza la vostra situazione economica.

Oggi sarete dotati della sicurezza necessaria per gestire situazioni familiari e professionali non proprio semplicissime. In amore il Sole è imbronciato: c’è la necessità di ascoltare col cuore le esigenze della persona amata. Sul lavoro vi avviate verso ambiziosi percorsi professionali.

Si annunciano alti e bassi, ma voi siete incrollabili. Per il vostro tempo libero, Urano ostile non vi fa scegliere quali svaghi concedervi. In amore state portando avanti una storia cominciata durante l’estate, ma scoprite quanto impegno costi! Lavoro: se siete nel commercio e nella vendita, attenzione ai rapporti con i clienti.

Urano vi rende ambiziosi e anche un pochino prepotenti: è urgente per voi far ritornare la dolcezza e la tenerezza. Il pianeta dell’eros, Plutone, produce momenti di sintonia profonda sul piano fisico e passionale. Giove benefico, se siete nati in febbraio, vi rende più organizzati e dinamici del solito.