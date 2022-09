Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 settembre segno per segno

Siete rinvigoriti dalla Luna molto positiva nel segno. Se siete nati nella terza decade avvertite pienamente gli influssi di ambizione e potete puntare in alto. Se siete delle altre due decadi precedenti, gli astri vi consigliano di di evitare qualsiasi eccesso. La Luna è favorevole all'amore, sia quello consolidato che quello appena nato.

Fisicamente vi sentite in gran forma, con conseguenze anche a livello sentimentale. Anzi, sessuale. Già perché la disposizione dei pianeti esalta la vostra passionalità. Sul lavoro mostrerete tutta l'infaticabilità e la competenza di cui siete capaci.

In famiglia avrete riconoscimenti importanti sul vostro modo di fare e attestazioni di stima. La presenza di Mercurio porta armonia nei rapporti di lungo corso, concordia e passione in quelli creatisi da poco. Sempre Mercurio è portatore di successi sul lavoro, specie se siete liberi professionisti.

La vostra prontezza di spirito vi permetterà di risolvere situazioni delicate che si sono create nell'ambiente familiare. In amore si prospetta una giornata emozionante e romantica, mentre sul lavoro un Urano concreto vi rende fattivi e decisi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 luglio.

Mercurio dalla fidata alleata Bilancia oggi vi regala razionalità e decisione e, in famiglia vi dona la stabilità. In amore sarete passionali e affettuosi, mentre sul lavoro dovrete fare attenzione a Saturno ostile che potrebbe indispettirv: voi però, con l'appoggio di una bel Giove Ariete, terrete una linea di autocontrollo invidiabile.

Oggi giornata un po' nervosa, dovrete fare affidamento sulla vostra saggezza per fronteggiare alcune circostanze complicate che si verificheranno in famiglia e nel quotidiano. In amore, meglio sondare bene le intenzioni del partner e non strafare. Eventuali preoccupazione di tipo lavorativo ed economico saranno subito minimizzate.

In famiglia è richiesta la vostra presenza, ma non sarà un problema per voi visto il vostro naturale entusiasmo. La vita sociale promette scintille, e in amore nuovi incontri possono regalarvi momenti di rara passione. Sul lavoro dimostrerete tutta la vostra genialità.

Il Sole a voi propizio dalla Vergine, soprattutto se siete della terza decade, vi infonde vigore e agilità fisica e mentale. Plutone, ospitato nel segno amico del Capricorno, favorisce una bella alchimia di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di novembre.

La disposizione dei pianeti vi è favorevole e vi garantisce una giornata di armonia. Un quadro davvero positivo, ma attenti ad evitare situazioni troppo complicate. In amore una bella combinazione astrale promette rapporti che iniziano o si consolidano sotto ottimi auspici. Sul lavoro vi meritate una pausa: organizzate le prossime vacanze!

Oggi potrete fronteggiare con energia un investimento economico che da tempo volevate realizzare. La vostra buona salute è rinvigorita dai buoni aspetti della Luna e di Venere: perché non vi dedicate ad uno sport? Momento sì per gli affetti sinceri e per le unioni stabili, mentre per i single nati nella terza decade è possibile che un flirt si rivelli una bolla di sapone.

La giornata si rischiara grazie alla positività di Mercurio nel segno vostro alleato fondamentale della Bilancia. Vi sentite positivi, di buon umore e anche particolarmente seducenti. Se siete in cerca dell'anima gemella, Mercurio in Bilancia vi fa trovare la persona giusta, specie se siete nati a gennaio. Sul lavoro Urano vi impone una disciplina un po' dura, ma saprete affrontarla.

È un momento magico per voi, che vi elegge a uno dei segni più fortunati del momento. Se frequentate la palestra, vedrete effetti strepitosi sul fisico. L'amore procede a gonfie vele e se siete single troverete il coraggio di dichiararvi a qualcuno grazie ad Urano. Sul lavoro fase di miglioramento e di conferme, specie se siete liberi professionisti.