Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 13 gennaio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 13 gennaio
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 13 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 13 gennaio 2026:
- Bari: 75 - 49 - 5 - 28 - 85
- Cagliari: 85 - 12 - 67 - 1 - 71
- Firenze: 57 - 3 - 62 - 72 - 21
- Genova: 3 - 12 - 52 - 30 - 81
- Milano: 68 - 2 - 79 - 8 - 6
- Napoli: 60 - 23 - 16 - 29 - 19
- Palermo: 48 - 89 - 53 - 15 - 50
- Roma: 59 - 21 - 69 - 15 - 48
- Torino: 59 - 74 - 26 - 85 - 21
- Venezia: 4 - 16 - 53 - 72 - 71
- Nazionale: 78 - 38 - 40 - 23 - 13
Come funziona il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 13 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 13 gennaio sono:
2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 16 – 21 – 23 – 48 – 49 – 57 – 59 – 60 – 62 – 67 – 68 – 74 – 75 – 85 – 89
Numero oro: 75
Doppio oro: 75 - 49
Extra: 1 - 6 - 8 - 15 - 26 - 28 - 29 - 30 - 52 - 53 - 69 - 71 - 72 - 79 - 81
Superenalotto, come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 13 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 20 - 56 - 68 - 29 - 72 - 74
Il numero Jolly è: 35
Il numero Superstar è: 50
Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-01-2026: 105.100.000 euro.
Jackpot del Superenalotto del 15-01-2026:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 15 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 151 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 120 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 102 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 94 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 90 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 83 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 81 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 120 estrazioni) - 63 (da 60) - 83 e 41 (da 53)
- Cagliari 55 (manca da 94 estrazioni) - 10 (da 77) - 12 (da 58)
- Firenze 42 (manca da 151 estrazioni) - 16 (da 74) - 14 (da 62)
- Genova 34 (manca da 81 estrazioni) - 69 (da 75) - 31 (da 60)
- Milano 73 (manca da 83 estrazioni) - 50 (da 80) - 55 (da 69)
- Napoli 3 (manca da 68 estrazioni) - 41 (da 58) - 84 (da 49)
- Palermo 36 (manca da 75 estrazioni) - 52 (da 70) - 57 (da 64)
- Roma 26 (manca da 76 estrazioni) - 81 e 31 (da 60) - 30 (da 57)
- Torino 89 (manca da 102 estrazioni) - 18 (da 90) - 34 (da 71)
- Venezia 83 (manca da 72 estrazioni) - 24 (da 66) - 33 (da 54)
- Nazionale 6 (manca da 94 estrazioni) - 37 (da 83) - 27 (da 74)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 15 gennaio sono:
- 57 (da 83) - 27 (da 61) - 49 (da 55) - 4 (da 48) - 25 (da 44) - 39 (da 43)
