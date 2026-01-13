Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 13 gennaio: numeri vincenti

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 13 gennaio

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

L'estrazione del 10 gennaio 2026

I numeri vincenti del Lotto del 13 gennaio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 13 gennaio 2026:

 

  • Bari:              75 - 49 - 5 - 28 - 85
  • Cagliari:        85 - 12 - 67 - 1 - 71
  • Firenze:        57 - 3 - 62 - 72 - 21
  • Genova:        3 - 12 - 52 - 30 - 81
  • Milano:         68 - 2 - 79 - 8 - 6
  • Napoli:          60 - 23 - 16 - 29 - 19
  • Palermo:      48 - 89 - 53 - 15 - 50
  • Roma:           59 - 21 - 69 - 15 - 48
  • Torino:          59 - 74 - 26 - 85 - 21
  • Venezia:       4 - 16 - 53 - 72 - 71
  • Nazionale:   78 - 38 - 40 - 23 - 13

 

Come funziona il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 13 gennaio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 13 gennaio sono:

 

2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 16 – 21 – 23 – 48 – 49 – 57 – 59 – 60 – 62 – 67 – 68 – 74 – 75 – 85 – 89

 

 

Numero oro: 75

 

Doppio oro: 75 - 49

 

Extra: 1 - 6 - 8 - 15 - 26 - 28 - 29 - 30 - 52 - 53 - 69 - 71 - 72 - 79 - 81

Superenalotto, come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 13 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 20 - 56 - 68 - 29 - 72 - 74

 

Il numero Jolly è: 35

 

Il numero Superstar è: 50

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-01-2026: 105.100.000 euro.

 

 

Jackpot del Superenalotto del 15-01-2026: 

 

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 15 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 151 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 120 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 102 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale        6 (manca da 94 estrazioni)
  • Torino              18 (manca da 90 estrazioni)
  • Milano            73 (manca da 83 estrazioni)
  • Nazionale       37 (manca da 83 estrazioni)
  • Genova           34 (manca da 81 estrazioni)
  • Milano            50 (manca da 80 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 120 estrazioni) - 63 (da 60) - 83 e 41 (da 53)
  • Cagliari           55 (manca da 94 estrazioni) - 10 (da 77) - 12 (da 58)
  • Firenze           42 (manca da 151 estrazioni) - 16 (da 74) - 14 (da 62)
  • Genova           34 (manca da 81 estrazioni) - 69 (da 75) - 31 (da 60)
  • Milano            73 (manca da 83 estrazioni) - 50 (da 80) - 55 (da 69)
  • Napoli            3 (manca da 68 estrazioni) - 41 (da 58) - 84 (da 49)
  • Palermo         36 (manca da 75 estrazioni) - 52 (da 70) - 57 (da 64)
  • Roma              26 (manca da 76 estrazioni) - 81 e 31 (da 60) - 30 (da 57)
  • Torino              89 (manca da 102 estrazioni) - 18 (da 90) - 34 (da 71)
  • Venezia           83 (manca da 72 estrazioni) - 24 (da 66) - 33 (da 54)
  • Nazionale       6 (manca da 94 estrazioni) - 37 (da 83) - 27 (da 74)

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 15 gennaio sono:

 

  • 57 (da 83) - 27 (da 61) - 49 (da 55) - 4 (da 48) - 25 (da 44) - 39 (da 43)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

