Non solo Barbie autistica: ecco tutte le bambole inclusive di Mattel

Dalla quella autistica con cuffie antirumore e fidget spinner alla versione con diabete di tipo 1, fino ai modelli con sindrome di Down, non vedente, con vitiligine o sulla sedia a rotelle: la linea Fashionistas o Barbie Inclusive di Mattel continua a espandere la rappresentazione della diversità con bambole progettate insieme a esperti e comunità, per permettere a ogni bambino di riconoscersi nel gioco

