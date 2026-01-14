Barbie autistica, Acampora: "Ecco perché non è una cattiva idea"

"L’autismo è molto ampio e rappresentarne dei pezzi è comunque una buona cosa" dice il fondatore di Pizzaut a proposito della bambola della Mattel volta all'inclusione che ha scatenato un'ondata di polemiche. E aggiunge: "In un paese dove per i nostri figli non c'è nulla o quasi trovo incredibile usare tante energie per criticare un giocattolo"