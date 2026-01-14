Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"L'alba dei leoni": Stefania Auci racconta le origini dei Florio

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

La scrittrice siciliana firma il terzo volume della trilogia narrativa dedicata a una delle grandi dinastie italiane. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

ascolta articolo

Con i suoi ultimi due romanzi ha venduto oltre un milione e mezzo di copie finendo tradotta in 42 Paesi. Adesso, a distanza di quasi cinque anni, Stefania Auci è tornata in libreria con l’ultimo volume della saga familiare dedicata a una delle più ricche e importanti dinastie industriali italiane, i Florio.  Si intitola "L'alba dei leoni" e racconta le origini di quella famiglia. Nella nuova puntata di "Incipit", Auci spiega la genesi di un romanzo che - in assenza di grandi documentazioni storiche - si discosta dalla dettagliata ricostruzione  dei primi due, facendo una scelta narrativa, come lei stessa confessa in questa intervista, più "coraggiosa e disinibita".

 L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

 

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo del 14 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Pronti? Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 13 gennaio: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia

Lifestyle

Lego ha svelato i suoi primissimi set Pokémon con molti amati mostri dei giochi...

9 foto

Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 gennaio segno per segno

Lifestyle

Al via c'è un nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti...

Estrazione Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 12 gennaio

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri del gioco del Superenalotto vengono effettuate...

Lifestyle: I più letti