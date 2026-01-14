"L'alba dei leoni": Stefania Auci racconta le origini dei Florio

Con i suoi ultimi due romanzi ha venduto oltre un milione e mezzo di copie finendo tradotta in 42 Paesi. Adesso, a distanza di quasi cinque anni, Stefania Auci è tornata in libreria con l’ultimo volume della saga familiare dedicata a una delle più ricche e importanti dinastie industriali italiane, i Florio. Si intitola "L'alba dei leoni" e racconta le origini di quella famiglia. Nella nuova puntata di "Incipit", Auci spiega la genesi di un romanzo che - in assenza di grandi documentazioni storiche - si discosta dalla dettagliata ricostruzione dei primi due, facendo una scelta narrativa, come lei stessa confessa in questa intervista, più "coraggiosa e disinibita".

