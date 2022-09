Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 settembre segno per segno

Il team Mercurio - Plutone è ancora tra Bilancia e Capricorno e può condizionare l’umore con qualche malumore passeggero, specie se appartenete alla terza decade arietina. Giove nel vostro segno vi protegge invece con i suoi potenti favori astrali.

Il firmamento astrale di settembre fa risaltare la vostra razionalità e la lucida forza di sicurezza interiore. È il Sole in ottimo aspetto, dal segno fidato alleato della Vergine a stimolare in voi, infatti una lucida visione della realtà, utilissima per vedere quali siano gli elementi a favore e quali siano quelli contro.

Scena astrale governata dal pianeta Giove che transita armonico per voi in Ariete. Scoprite che la vostra condizione migliore è data dalla compagnia dei vostri simili, conoscenti, ma, soprattutto amici di lunga durata.

Gioco dei transiti odierni un po’ ambiguo, ma, tutto sommato, discreto. Luna, Marte, Sole, Urano e Nettuno, forze planetarie potentissime, vi proteggono dagli attacchi di Mercurio, Giove, Plutone che vi sono contrari se nati in giugno e nella terza decade.

Il transito del Sole nel vostro segno vi porta una voglia di ripartire da zero, di rinnovamento fisico e mentale molto produttivo, per quelle che saranno le vostre iniziative ulteriori. Mercurio, nume tutelare della Vergine, è nella buona vicina Bilancia e vi fa riflessivi, specie in famiglia.

Prosegue il periodo discreto per voi bilancini questa giornata, ribadito dalla presenza della ricettiva Luna che è ospitata nel segno con cui non avete rapporti diretti, ma legato da affinità elettive, dei Pesci. Avrete l’occasione oggi di ritemprarvi grazie a dormite lunghe e riposanti.

Controllate il nervosismo che, in questo giorno settembrino, potreste avvertire, obbedendo a uno dei vostri condizionamenti che vi vuole irrequieti grazie alla Luna che è benefica in Pesci. Se potete, concedetevi una pausa di relax assoluto, magari a contatto col vostro elemento preferito, l'acqua, cui il segno dello Scorpione appartiene.

Il panorama astrale del momento continua ad essere molto positivo, con Mercurio e Giove che sono in posizione per voi scintillante dai segni di Bilancia e Ariete, innalzando i vostri entusiasmi e la verve intellettuale. Aumenta in voi dunque la voglia di vivere e viene fuori in modo naturale la vostra tendenziale generosità.

Cielo sereno - variabile per voi con un alternarsi dei favori celesti. Avremo così momenti di tranquillità intervallati con momenti di un certo nervosismo.

Previsione astrale abbastanza positiva con i vostri paladini celesti, Nettuno e Plutone, che continuano a spalleggiarvi in ogni circostanza dai segni vostri buoni vicini di Pesci e Capricorno. Il vostro senso di giustizia avrà modo oggi di esprimersi alla grande!

Malgrado alcune negatività del Sole e Marte nella Vergine e nei Gemelli, per non ricevere una approvazione completa di tutto l’olimpo planetario, la maggior parte dei corpi celesti resta comunque dalla vostra parte.