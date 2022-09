Oroscopo del 6 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Gioco dei transiti con l’accoppiata Giove - Saturno positiva per il vostro segno. Siete più comunicativi ma anche razionali, aprendovi anche a conoscere persone prestigiose e autorevoli in ogni campo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 di aprile.

Un cospicuo gruppo di pianeti vi spalleggia per buona parte di questa giornata e si tratta di Urano, Sole, Venere, Nettuno e Plutone, in fortissimo buon aspetto col vostro segno dall’alleato Capricorno, dai Pesci, dalla Vergine, infine in congiunzione in Toro.

Una bella configurazione astrale vi accompagna con un fresco buonumore, esaltando la vostra naturale tendenza all’allegria. Il cielo di questo settembre vi offre un prezioso appoggio celeste, consentendovi di navigare in acque tranquille guidati dalla razionalità, dalla capacità di difendere le vostre prerogative e dalla forza di decisione.

Urano resta sempre bendisposto per voi in questa giornata, prevedendo così un periodo sereno. Riuscirete a creare un clima di armonia aprendo la vostra casa e ricevendo parenti e amici.

Il luminare femminile ricettivo, connesso strettamente al mondo emotivo, la Luna, è ospitata nel segno contrastante dell’Aquario. Questo transito nell’undicesimo segno dello Zodiaco del bianco satellite, pur tecnicamente negativo, costituisce un fattore di arricchimento del mondo interiore, della capacità di analizzare le prospettive che avete di fronte, di serena lungimiranza.

Marte oggi è negativo e può farvi ritardare l’esito delle iniziative che avevate messo in campo. Chi invece è nato nella seconda decade verginea, però vede mutare completamente l’aria, grazie alla posizione di Urano disposto a suo favore dal segno del Toro, appartenente all’elemento Terra, come la Vergine.

Il Sole sta per raggiungere Venere nel vostro segno e vi riporta un’aria di allegria. Plutone continua tuttavia a guardarvi imbronciato dal Capricorno, specie se appartenete alla terza decade.

Malgrado Urano sia da un po’ di tempo in un segno per voi tecnicamente ostile sulla ruota zodiacale, un ritmo brillante, vivace, operoso caratterizza questa vostra giornata. Plutone, dal segno del Capricorno è in bell'aspetto e sarà il vostro protettore celeste, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di novembre.

Configurazione planetaria molto positiva sotto diversi punti di vista. Risplendete in modo particolare nel campo della salute e della bellezza.

Accantonate alcune preoccupazioni familiari e lavorative che vi tenevano in ansia negli ultimi tempi, vi immergete, con il garbo e la semplicità che vi contraddistinguono, in una giornata serena e fortunata.

Progetto dei pianeti che vede il luminare notturno, femminile, l’argenteo satellite, la Luna, in posizione gioiosamente benefica e congiunto nel vostro segno. Urano continua tuttavia a contrastare i nati nella seconda decade.

È una giornata decisamente positiva malgrado alcune negatività astrali sparse qua e là. Siete in realtà in un vero e proprio stato di grazia della mente e del corpo.