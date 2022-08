Oroscopo del 28 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi rema oggi contro dalla Bilancia, ma solo per frenare le vostre troppo esaltanti fortune. Ci sarà la necessità di dividervi tra affetti familiari e evasioni ricreative di ogni altro tipo. Il vostro carattere ardente e generoso non vorrà dispiacere a nessuno e concedersi a tutti.

Una bella Luna nel segno della Vergine, vostro amico fidato sulla ruota dello Zodiaco, vi fa vivere questa domenica d’agosto in modo sereno, divertente, stuzzicante. Il senso dell’umorismo che possedete, può arrivare a investirvi e a farvi mettere in gioco in campo sociale.

Domenica molto vivace e positiva, in cui migliorate la salute, la bellezza e l’armonia con l’ambiente. Alcune questioni familiari che vi avevano dato qualche preoccupazione nei giorni scorsi, si allontanano da voi definitivamente.

La Luna vi regala armonia familiare e, nei casi migliori, un bel momento di emozioni. Il pianeta, femminile, ricettivo, vi consente di sintonizzarvi con l’ambiente esterno in modo quasi fulmineo e, senz’altro, molto efficace. Riuscite a entrare in empatia con le persone che vi sono attorno.

Domenica d’agosto con la positività di diversi pianeti per voi Leoni. Venere continua a trovarsi nel vostro segno e vi allieta lo spirito, la mente, il corpo. A sentirne i buoni influssi sono adesso i nati nella terza decade, gratificati da buona salute e da un’ottima disposizione d’animo.

Nonostante siamo ancora nella stagione estiva, il cielo vi impone un momento di quiete, di riposo e voglia di rintanarvi nel guscio. Evento della giornata è il crearsi di un bell’aspetto Sole-Luna che coinvolge il vostro segno. Attenzione concreta alla realtà, pianificazione, razionalità, se siete nati nella seconda decade sono le vostre costanti di oggi.

A provocarvi e non farvi mai stare seduti sulle vostre posizioni, ci pensano, in questa ultima domenica del mese di agosto, Giove e Plutone, in due segni che tecnicamente disturbano la vostra placida quiete: l’Ariete e il Capricorno.

La Luna si trova oggi nel segno amico della Vergine, segno che manifesta con lo Scorpione molte analogie. Una forma fisica discreta vi fa cominciare la domenica molto bene e vi si accompagna un umore allegro e sempre incuriosito del nuovo.

Arriva un periodo di sereno - variabile. Due pianeti nel segno della Vergine, nemico amatissimo del Sagittario, più il contrastante Nettuno in Pesci e Marte in Gemelli fanno salire a quattro il numero dei corpi celesti che vi remano contro.

Plutone continua ad assistervi poiché, in congiunzione nel vostro segno e vi invia la capacità di organizzare la vostra vita in modo efficiente e intelligente. I buoni influssi di questa felice configurazione astrologica li sentite in special modo se siete nati in gennaio.

Un movimento particolarmente energetico si impossessa di voi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 18 di febbraio. Nel vostro segno è ospitato un saggio Saturno che esalta la vostra fluidità sociale aquariana e desiderosa di immergersi in nuovi ambienti.

I cinque pianeti più lenti e potenti vi guardano benevoli. Plutone, Nettuno, Urano, Giove e Saturno stanno costituendo le fondamenta di nuovi progetti che miglioreranno la vostra vita futura. Intanto in queste giornate avrete modo di ascoltare in modo sereno le esigenze più profonde che abitano dentro di voi.