Bambini in viaggio, The Human Safety Net scopre il tuo potenziale

Un luogo aperto a tutti per scoprire le proprie potenzialità. Nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco c'è The Human Safety Net, 16 installazioni per permettere a grandi e piccini di conoscere il potenziale delle persone che vivono a rischio di isolamento sociale
- Dal 2022 la Casa di The Human Safety Net, sede della fondazione attiva a livello globale che valorizza il potenziale di persone che vivono in condizioni a rischio di isolamento sociale, ha sede nelle storiche Procuratie, nel cuore di Venezia, un luogo unico che ha riaperto al pubblico per la prima volta in 500 anni grazie a un importante intervento di restauro voluto da Generali e firmato dall’archistar David Chipperfield.
- A World of Potential è un percorso esperienziale composto da 16 installazioni interattive che invitano a esplorare e valorizzare il proprio potenziale, in linea con la missione di The Human Safety Net .Un esempio unico in Italiache guidai visitatoriallascoperta dei propripunti di forza:creatività, perseveranza, gratitudine, curiosità,speranza, intelligenza sociale e lavoro di squadra.
- Fondata da Generali nel 2017, The Human Safety Net è un movimento di persone che aiutano persone attivo in 25 Paesi tra Europa, Asia e America del Sud, che promuove l’integrazione dei rifugiati attraverso percorsi di imprenditorialità e formazione professionale e sostiene le famiglie con bambini da 0 a 6 anni a rischio di isolamento sociale, grazie a una rete aperta e inclusiva di 85 ONG.
- La Casa di The Human Safety Net propone durante tutto l’anno un ricco programma dieventi, summit, laboratori, talk, proiezioni e performance per tutte le età, pensato sia per i turisti sia per i veneziani. Un calendario di appuntamenti che stimola la creatività attraverso varie discipline :dalla musica all’arte, dal cinema alla lettura.
- La Casa di The Human Safety Net è uno spazio aperto e accogliente, con ingresso libero per tutti, dove tutti sono benvenuti. Giorno di chiusura: martedì.