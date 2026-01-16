 Bambini in viaggio, The Human Safety Net scopre il tuo potenziale | Skytg24
Bambini in viaggio, The Human Safety Net scopre il tuo potenziale

Un luogo aperto a tutti per scoprire le proprie potenzialità. Nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco c'è The Human Safety Net, 16 installazioni per permettere a grandi e piccini di conoscere il potenziale delle persone che vivono a rischio di isolamento sociale

