Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 agosto

Vi lasciate accarezzare dall’influenza di Nettuno nel segno buon vicino dei Pesci e il cielo si dispone così ancor di più a vostro favore. Molti corpi celesti sono positivi per voi e vi permettono una libertà di movimento e di azione.

Configurazione dei passaggi planetari di questa giornata d’agosto abbastanza positiva. Un fortunato team celeste Sole - Plutone avviene nei segni a voi amici della Vergine e dal Capricorno, segni dove queste forze planetarie si trovano a loro completo agio.

Corpi celesti che vi ostacolano lievemente non disturbano in ogni caso un quadro positivo planetario che vi accompagna in questa giornata d’agosto. In famiglia in particolare, c’è un po’ aria di maretta, forse per qualche lieve incomprensione che si è venuta a creare nel rapporto genitori - figli.

Continua la grande e forte positività che i valori planetari nei segni amici (il Toro, dove sta transitando Urano e i Pesci, dove sta viaggiando Nettuno), vi danno. Nel caso di Nettuno il pianeta acquisisce, inoltre, un suo valore più pregnante, poiché si trova in posizione ideale nel segno in questione.

Cielo di pieno agosto contraddistinto da vari elementi di buon auspicio astrologico. Venere ospitata nel vostro segno continua a rinforzare la sicurezza in voi stessi e il desiderio di essere protagonisti, in vari ambienti, da quello amicale a quello familiare, da quello delle nuove conoscenze a quello delle situazioni improvvisate o occasionali.

A farvi da vero e proprio faro per ogni iniziativa, scelta, che dovete prendere, mossa da fare, ci pensa oggi il Sole, in provvidenziale angolo benefico dal vostro segno, dove il pianeta è ospitato e si trova a completo suo agio. Specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre, avete a disposizione una grande capacità concreta, decisionale che vi porta a raggiungere risultati di primordine.

Socievoli, mondani e sempre in sulla cresta dell’onda. Così vi dipinge una bella Venere che transita in posizione felice rispetto al vostro segno, in Leone congiunzione, dandovi un’immagine amabile e vincente sotto tutti i punti di vista, specie se nascete a settembre.

Un bel cielo di agosto continua a sorridervi. E lo fa con pianeti che sono molto congeniali al vostro segno. Nettuno muove le acque dei Pesci e vi spinge verso avventure mentali e spirituali esaltanti, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno.

Giunge una giornata d’agosto bollente, poiché vivificata dai valori Fuoco per voi provvidenziali. Venere dal segno del Leone vi fornisce la calma e la concentrazione che ci vogliono per tenere sempre fermo il timone della razionalità, in ogni circostanza vi muoviate.

Situazione planetaria per voi abbastanza incoraggiante, con corpi celesti rapidi che vanno a vostro completo favore. Tanto per incominciare il Sole, transita nel segno vostro amico della Vergine e vi porta contributi di buon senso, di vivacità mentale, di dinamismo nel modo di agire quotidiano.

Ottimi influssi astrali accompagnano questa giornata di metà agosto, per voi Aquario sempre a caccia di novità e di curiosità che accendano il vostro spirito estroverso e un po’ avventuroso. Partendo dai pianeti che vi remano contro, dovrete fronteggiare oggi la negatività di Urano, vostro vero nume tutelare, se siete nati dal 4 al 10 febbraio, probabilmente risolvendo una questione delicata in famiglia.

Quadro astrologico in cui siete gratificati da ottimi aspetti di tutti e cinque i pianeti lenti che scorrono sulla ruota dello Zodiaco. Giove, Plutone e Nettuno, Urano e Saturno, vi donano grande forza e energia. Solo Marte in Gemelli è negativo e vi può rendere particolarmente umorali e capricciosi, specie se appartenete alla prima decade.