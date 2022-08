Oroscopo del 25 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ancora un’altra giornata con Marte, vostro signore ideale, presente in Gemelli, a donarvi espansività, un bel tono vitale, un felice calore umano: tutti doni che mettete a disposizione dei vostri cari, in special modo della famiglia.

Un nuovo giorno vi vede in azione già dalle prime ore del mattino, a provvedere a tutte le incombenze quotidiane e familiari, che, quest’oggi, non saranno di certo poche. La vostra eccezionale energia psicofisica vi verrà in soccorso, consentendovi di aggiustare tutto con grande rapidità.

Il cielo odierno vi vede in un’ottima condizione psicofisica. Venere è in Leone, in splendido aspetto per il vostro segno e specie se siete nati nella terza decade, favorisce in voi un bell’ottimismo combinato con una volontà di intraprendere azioni volte a migliorare considerevolmente la vostra vita.

Nuovo giorno d’agosto che vi vede in fibrillazione per varie incombenze, impegni, situazioni familiari da gestire con tutto il vostro rigore, ma senza scordare anche un tocco di fantasia. Pianeti in segni di Terra vi impongono ordine e disciplina, mentre, come tutti sappiamo, il vostro temperamento è da sempre caotico e tendente a non lasciarsi inquadrare negli schemi.

Un’altra giornata in cui una bella Venere occupa il vostro segno, a portarvi gioia di vivere e a far innalzare il livello degli entusiasmi, in voi sempre così caldi e genuini. Una forma fisica eccellente vi accompagna.

Configurazione celeste che appare abbastanza promettente per voi Vergine quest’oggi. È Mercurio ospitato nel vostro segno a infondervi un animo calmo e emotivamente stabile. In famiglia sarete molto abili nell’appianare una controversia che si è venuta a creare tra i componenti del vostro habitat.

L’aria un po’ di fine vacanza produce un calo del tono e dell’umore. La Luna passata in Cancro, segno tecnicamente ostile sulla ruota dello Zodiaco alla Bilancia, rinforza una sensazione di lieve stanchezza, specie se siete nati in settembre.

Gioco dei transiti planetari che mostra uno scorrere sereno della giornata. Venere, Saturno e Giove vi guardano sorridenti da Leone, Ariete e Aquario. Il vostro temperamento ottimistico, espansivo, protagonistico, per molti versi avrà modo di esprimersi alla grande.

Una splendida Venere nel segno amico del Leone vi porta sorprese inaspettate e un ottimo equilibrio psicofisico. La ripresa dell’attività consueta vi trova pimpanti e dotati di iniziative in ogni campo voi vogliate mettervi in gioco. Se crescete bimbi piccoli, il pianeta femminile vi regala una bellissima complicità con i loro giochi, i loro capricci, le tipiche tenerezze infantili.

Il Sole è oggi nel segno vostro amico della Vergine, appartenente all’elemento Terra e vi vivifica nel tono e nell’umore. Il luminare diurno, maschile, simbolo di attività e di generosità dell’Io, rimarrà in Vergine per un mese circa.

Profilo dei transiti di quest’oggi che mostra un cielo che sta diventando via via più limpido. Il Sole si trova nel segno per voi tecnicamente indifferente della Vergine e la Luna in Cancro: avvertite un alleggerimento dell’umore, vi caratterizzeranno meno alti e bassi, vi sentirete in una condizione mentale e spirituale più easy e disinvolta.

Astri benefici per il vostro segno vi regalano una giornata positiva in cui il vostro carattere sensibile, emotivo e profondo avrà modo di esprimersi alla grande e con un certo piglio coinvolgente sugli altri. Intelligenza, arguzia, senso dell’umorismo, saranno i vostri fiori all’occhiello, permettendovi di allontanare con facilità le tristezze vostre e quelle altrui.