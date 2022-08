Oroscopo dell'8 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Orizzonte dei transiti planetari vivacizzato da varie presenze planetarie, in particolare dal Sole, che in uno dei vostri mesi preferiti, transita nell’amico Leone donandovi un notevole slancio vitale.

Ciclo dei transiti decisamente buono in questo nuovo giorno d’agosto. Rapporti familiari e amichevoli rallegrati da una felice corrispondenza di intenti vi garantiscono una giornata d’estate serena. Solo i nati nella seconda decade siano un pochino più presenti nel nido, non solo da un punto di vista pratico, ma anche emotivo.

Nuova configurazione piuttosto buona, gratificata da una splendida posizione di Saturno che vi guarda sorridente dall’alto del suo trono nel buon amico segno dell’Aquario. Sarete più affascinanti e seducenti del solito, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di giugno.

Cielo sereno per voi questo nuovo giorno di inizio agosto: Mercurio in Vergine è dalla vostra parte. In famiglia dovrete fronteggiare qualche piccola scaramuccia, probabilmente inerente al rapporto tra i genitori e i figli, ma ci riuscite benissimo.

Nuova prospettiva d’agosto in cui alcuni favori indiscutibili dei pianeti si alternano a contrasti. In famiglia in particolare, il duo Marte - Urano avverso dal segno tecnicamente ostile nello Zodiaco, il Toro (ma non nella vita), vi stimola a cercare un confronto dialettico con figlie e figli.

Gioco dei transiti eccellente in questo nuovo giorno di agosto. Venere e Sole, rispettivamente dal Cancro e dal segno amico e buon vicino del Leone guidano le danze di un’armonia familiare e di una concordia nel campo delle amicizie che vi rallegra lo spirito.

Prospetto dei passaggi planetari di questo nuovo giorno d’agosto che vi vede in uno dei posti d’onore sul podio dei segni fortunati dello Zodiaco. Saturno, Sole e Mercurio vi assicurano infatti buona sorte e l’appoggio della lucidità logica, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade bilancina.

Astri che volgono sempre di più verso un cielo sereno per voi. Solo i rapporti con sorelle e fratelli, figlie e figli richiedono maggiore cura e attenzione da parte vostra. Saturno continua ancora infatti a contrastarvi dal segno del Leone, in special modo se appartenete alla terza decade.

Firmamento astrale di quest’oggi abbastanza luminoso con diversi pianeti disposti in angolo favorevole per voi. Nettuno però vi contrasta dal segno dei Pesci e vi invita a far sentire la vostra presenza in famiglia specie se siete nati dal 9 al 16 di dicembre.

Prospetto dei transiti promettente dove si registra un’assenza completa di negatività. Non dimenticate, però che nel sistema zodiacale esistono due ultimi pianeti ancora da scoprire astronomicamente e che non sappiamo dove si trovano, se sono favorevoli oppure no al Capricorno.

l segno dell’Aquario è oggi illuminato da transiti in maggioranza positivi. Da Giove a Nettuno, il primo nell’Ariete, il secondo nell’amico buon vicino dei Pesci, quindi da Saturno a Plutone, è tutto un risplendere di favori astrali! Solo la vita familiare può lamentare qualche mancanza.

Volta celeste rischiarata da varie positività planetarie. Su tutti i settori quello familiare vi dona le migliori soddisfazioni, specie nel rapporto genitori figli, con un bel Giove nel vicino Ariete che vi sorride, specie se appartenete alla terza decade.