Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 agosto.

Un bella Luna nel segno amico del Sagittario vi porta benefici di tutti i tipi, da quello energetico a quello sportivo, da quello passionale a quello della vitalità. Nella sfera della famiglia e delle amicizie, della socialità in seno all’ambiente di lavoro, vi trovate in una fase di serenità e di benessere generale.

Previsione dei transiti planetari abbastanza positiva, malgrado alcune dissonanze astrali disseminate qua e là. La nuova configurazione astrale avviene in un punto per voi felice e ne avvertite gli influssi benefici, nel settore delle amicizie di recente fioritura, gratificate dalla curiosità e dalla voglia di provare nuove esperienze assieme.

Cielo di agosto radioso in cui Sole e Saturno si dispongono in angolo benefico dal Leone e dal buon amico Aquario, consentendovi piacevoli sorprese. Il bel luminare diurno nel segno del Leone oggi vi consente di coniugare la parte sentimentale con quella passionale dell’amore, in perfetta armonia, come a voi più piace.

Giornata di piena estate abbastanza serena, con Venere ormai insediata pienamente nel vostro segno: il pianeta vi rimarrà fino al giorno 11 di agosto. Venere vi darà salute, benessere e fortuna in amore.

Luna, Sole, Venere, Mercurio, Giove determinano i buoni auspici di cui vi dota questa nuova giornata del mese di agosto. Siete gratificati da un tono vitale smagliante e da una energia psicofisica notevole: l’ideale per affrontare alcune piccole scaramucce che si verificano in famiglia e vi condizionano un po’.

La fase odierna della Luna d’agosto si svolge in una zona dello Zodiaco per voi congeniale a partire dal pomeriggio. È possibile che riusciate quest’oggi a portare a compimento tutti gli innumerevoli progetti che avevate programmato di realizzare in precedenza e sul piano pratico.

BILANCIA

Il Dio che governa il vostro segno Saturno, nel segno buon amico dell’Aquario, vi pungola ad aprirvi a nuove emozioni, vi stana a uscire dal vostro guscio, a frequentare gente nuova e a mettervi in gioco.

Nuovo giorno d’agosto che nasce sotto buoni influssi planetari. Venere stabilmente ospitata nel segno vostro amico del Cancro, propone un considerevole miglioramento del vostro aspetto fisico, specialmente se siete in vacanza e dunque avete un look solare, abbronzato e salutare.

È un nuovo giorno in cui il desiderio di completezza con la persona amata, di fusione emotiva, di maturità in ogni campo vi invade, con la Luna tornata favorevole nel vostro segno. Anche in famiglia scoprite che avrete da curare intensamente i rapporti, che dovete riprendere alcuni discorsi interrotti, ritrovare alcuni fili di dialogo che si erano spezzati.

Nuovo gioco dei transiti planetari abbastanza positivo rallegrato dalla prestigiosa presenza del vostro nume tutelare, Marte benefico dal Toro e se siete nati nella seconda decade. In famiglia i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli acquisiscono un grado di spessore maggiore e si alimentano con la reciproca affettività.

Nettuno e Giove vi accolgono in perfetta forma, spumeggianti e vitali come e più di prima. Apprezzerete vivamente i doni che gli Dei vi offrono. Affettività, sensibilità, senso artistico sono a vostra disposizione. La Luna vi dona una capacità di entrare in sintonia con i vostri conviventi.

Marte è ospitato in un punto dello Zodiaco per voi felicissimo, spingendovi a dedicarvi con maggiore dedizione alla vostra famiglia. Anche Nettuno nel vostro segno collabora a rendervi partecipi della condivisione all’interno del nido. Una nuova fiamma si accende per voi.