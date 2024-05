SuperEnalotto, centrato il 6 da 101 milioni di euro

SuperEnalotto rende milionaria Napoli con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro. La vincita del jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. Si tratta della prima vincita con sei del 2024. La sestina vincente e' stata: 6,40 , 80, 71, 55, 20, Jolly 12 - SuperStar 75 e il jackpot è stato centrato con una schedina da soli 2 euro.