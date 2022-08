Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 agosto

Giove in splendido aspetto in congiunzione vi apre a una giornata di scoppiettanti novità che vi rallegrano lo spirito. Specie se siete nati tra il 25 e il 30 di marzo avrete modo di ravvivare la vostra vita sociale con fresche conoscenze. Accoglienza e generosità non vi fanno difetto nell’espressione dei vostri sentimenti.

È la benefica Venere a guidare gli effetti positivi di quel che vi accade in questo bel mese di agosto. Il pianeta infatti è in posizione fortunata per il vostro segno dall’amico Cancro, contribuendo a enfatizzare le caratteristiche di razionalità, di attenzione lucida alla realtà circostante, di solidità tipiche del vostro segno.

Previsione dei transiti in linea di massima positiva. Mercurio vi guarda imbronciato e vi invita a non lasciarvi trascinare in polemiche inutili, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade gemellina. Sole e Giove in angolo benefico col vostro segno vi aprono a svolte guidate dalla razionalità in campo affettivo e amoroso.

Assetto planetario discreto dove i momenti più belli saranno occupati dagli affetti stabili che risplendono per costanza, condivisione d’intenti, affiatamento. Venere è stabilmente insediata nel vostro segno e favorisce le fortune di tutte e tre le decadi del segno.

Gioco dei transiti che vede per voi alti e bassi del tono e dell’umore cui non dovrete dare più di tanto peso. Urano è stabilmente nel segno del Toro e vi tiene un po’ su un’altalena di atteggiamenti che invitano all’ilarità che si alternano facilmente ad altri che vi fanno apparire lievemente imbronciati.

Il luminare notturno femminile, l’argenteo satellite, da oggi vi guarda benevola dal segno dello Scorpione e voi potete sentire un aumento di intuizione, ricettività, capacità di entrare facilmente in empatia con le persone che vi circondano. Niente di grave per fortuna, il vostro senso pratico vi sorregge sempre.

Fase planetaria discreta con il Sole nel segno del Leone a innalzare i vostri entusiasmi specie se siete nati nella prima e nella seconda decade bilancina. Saturno, pianeta vostro nume tutelare, si mostra bendisposto per voi nella sua posizione celeste in questa giornata di inizio agosto.

Quadro astrale di inizio agosto gratificato dalla presenza della Luna che continua la sua benevolenza astrale per il vostro segno, da oggi in congiunzione in Scorpione. Se siete nati in novembre avrete un momento di vera gloria dal punto di vista del fascino e della bellezza fisica, sia che siate uomini o che apparteniate all’altra metà del cielo.

Siete sulla scia di un momento favoloso in cui molti pianeti compongono una musica su cui voi potrete danzare con la vostra libertà di movimento e di azione. Plutone, Giove e Saturno, dal Capricorno, dall’Ariete e dall’Aquario, vi danno la sicurezza in voi stessi per capire dove sta il vostro vantaggio e per sapervi proporre.

Marte, in angolo benefico dal segno vostro fidato alleato del Toro, vi apre una nuova giornata di agosto che si manifesta sotto i migliori auspici. Una formidabile lucidità accompagna le vostre scelte, anche perché a sostenervi in modo deciso c’è anche Saturno, che, dal buon vicino Aquario, vi regala leggerezza e senso dell’umorismo.

Moto dei transiti per questa nuova giornata di agosto un po’ altalenante. Per il vostro segno c’è un solido Saturno in congiunzione a proteggervi da tutti gli attacchi che provengono da altri pianeti e perfino anche dal vostro nume tutelare, Urano dal segno nemico amatissimo del Toro.

Gli auspici astrali che questa giornata di agosto vi prepara sono di tutto rispetto e vedono arrivare per voi i buoni influssi della Luna nel segno amico dello Scorpione combinati con il duo Marte - Urano in un punto dello Zodiaco per voi molto congeniale, il Toro, a dar manforte a chi di voi è nato nella seconda decade.