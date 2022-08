Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 agosto.

In questo giorno di piena estate troviamo un parterre planetario che tifa tutto per voi! Da Giove a Saturno, da Mercurio per finire al radioso Sole Leone, tutti (o quasi) i corpi celesti sono schierati a vostro favore! Solo Plutone vi è ostile limitandosi a inviarvi suggerimenti di saggezza e moderazione.

Un colpo al cerchio, positivo, lo dà oggi Venere, che occupa il segno alleato del Cancro, uno alla botte, negativo, lo infligge Mercurio, dal segno tecnicamente negativo del Leone. Come effetto troviamo una dimensione di concordia, di condivisione degli interessi in famiglia, ma come elemento contrastante qualche dissapore che possa riguardare il settore delle amicizie.

Ottimi legami tra pianeti che vi sono congeniali, tra cui si inscrivono Mercurio e Luna, vi donano una giornata tutto sommato positiva. È vero che a contrastarvi c’è Nettuno, che in Pesci, segno per voi tecnicamente contrario sullo schema zodiacale, vi produce nervosismi con figli e amici, ma voi, con la vostra tipica tendenza a minimizzare, riuscite a non farvi scalfire.

Il quadro è sostanzialmente armonico, grazie alla fortissima positività che vi giunge dal pianeta della bellezza e della salute, dell’armonia e dell’arte, dell’affettività e, naturalmente, dell’amore, in congiunzione per il vostro segno: Venere. Uno stato generale di benessere vi accompagna, consentendovi di agire con tatto e delicatezza in ogni situazione.

Gratificati anche in questo giorno di piena estate dalla Luna nel segno amico della Bilancia, accompagnata dal Sole presente in Leone, già dal mese scorso. La fusione tra vitalità e buon gusto, tra generosità e affettività vi consente di affrontare ogni situazione quotidiana con la coerenza e la temperanza che vi contraddistinguono.

La vostra intelligenza è il vero faro che vi illuminerà con chiarezza alcune situazioni quotidiane non sempre facili da gestire. Mercurio, dio della lucidità intellettuale, nel segno buon vicino del Leone vi aiuta a percepire le situazioni sotto una prospettiva più ricca e sfaccettata.

Un Mercurio benefico dal segno tecnicamente amico del Leone, affina le frecce al vostro arco: specie se siete nati in ottobre. Lanciatevi con il solito ardore verso conquiste di ogni tipo. Un felice aspetto della Luna proprio in congiunzione nel vostro segno, vi porta a comunicare e avvicinarvi a chi vi sta cuore in modo fortunato.

Calda giornata di inizio agosto abbastanza discreta con Nettuno, Luna e Venere in ottimo aspetto. Ci sono alcune negatività celesti però tra cui quella rappresentata dal team Sole - Urano - Mercurio - Marte che, dal Leone e dal Toro, vi provoca nervosismi in famiglia.

Intreccio planetario di valori Fuoco molto positivi ad accendere ancora di più i vostri entusiasmi e la voglia di divertirvi. Specie se siete già in vacanza e se siete in luoghi che non avete mai visto, avrete la possibilità di ampliare i vostri interessi sportivi e culturali.

Urano Toro, il governatore ideale del Capricorno, espressione dell’agire pratico e del saper decidere, combinato con Saturno ospitato nel buon vicino Aquario, vi promettono una giornata molto brillante e positiva sotto tutti i punti di vista. Prendete decisioni con grande coerenza e seguendo il filo fulmineo dell’intuito.

Saturno, il vostro governatore ideale, pianeta della logica e di una visione realistica delle cose, si trova nel vostro segno, dove è molto a suo agio. Serietà, impegno, rigore, non vi mancano, insieme a una osservazione razionale di ogni situazione.

La vostra signora ideale, la Luna, si trova oggi in angolo neutro per voi dalla Bilancia. Questo aspetto si riverbera sul vostro segno da un punto di vista familiare. L’effetto combinato di questo transito può non donarvi la capacità di controllare e regolare beneficamente le situazioni emotive.