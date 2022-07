Oroscopo del 30 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Il pianeta diurno, maschile, attivo che più di tutti i corpi celesti vi identifica, il Sole, continua a gratificarvi, vivifica le vostre qualità poiché in aspetto benefico al vostro segno dal Leone.

Situazione astrale di fine luglio in cui si placano in voi alcune insicurezze e anche la vostra forma psicofisica ne ha un beneficio. Per il momento a sentire gli influssi dell’azione celeste mutata saranno i Tori nati tra il 23 e il 26 di aprile.

Prosegue in bellezza questo mese estivo che vi ha concesso molte soddisfazioni. Diversi pianeti sono in ottimo aspetto per voi Gemelli e vi preparano a una seconda parte dell’estate ancora tutta da esplorare, assaporare e vivere fino in fondo.

Continua il momento fortunato con il bel team Marte - Urano che è ospitato nel Toro, segno per voi favorevolissimo. Il suo transito durerà e contribuirà a migliorare le condizioni di salute, la concordia in famiglia.

Prosegue questa bella estate costellata da avvenimenti vari e da colpi di scena che vi stimolano su tutti i fronti. Avete Venere in bell’aspetto dal segno buon vicino del Cancro e la vostra salute e la forma fisica riprendono ancora più vigore, specie se siete nati nella seconda decade.

Gioco dei transiti planetari che vi ha dato e vi continua a dare alcune soddisfazioni consistenti, in particolar modo riguardanti il settore sociale e quello familiare della vostra esistenza. Pur con Nettuno negativo, siete pimpanti e sempre rivolti ad attività che tengono in allerta la mente.

Scorre serena la quotidianità che vi scopre un po’ annoiati. Forse l’attesa delle ferie provoca in voi qualche moto di insofferenza che, oggi nei transiti, appare in maniera più esplicita. La componente della comunione umana, la Luna appare molto positiva.

È la presenza di Venere nel segno amico del Cancro a gratificarvi lo spirito, a caricarvi di energia e di voglia di avventura. Vi attende una fase in cui sarete più rilassati e maggiormente animati dalla volontà di conciliazione in ogni settore della vostra vita.

È ancora la felice combinazione di Giove e Sole nei segni amici dell’Ariete e del Leone a illuminarvi questa giornata del mese di luglio. Entusiasmo, altruismo, protagonismo e un pizzico di grandeur, sono le componenti essenziali che l’abbinata solare – gioviana vi irradia e in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade.

La Luna nel segno fidato alleato della Vergine, dove il luminare dell’emotività e della espressione lirica vi dà manforte, gratifica il vostro segno. È nelle prime ore del pomeriggio che sentirete arrivare gli influssi lunari, decisamente per voi positivi, che stimoleranno il benessere psicofisico, le attitudini artistiche e la concordia in famiglia.

Profilo dei transiti planetari che fa terminare questo mese di luglio all’insegna del buonumore e della vivacità, che contraddistinguono tutte e tre le decadi del vostro segno.

Costellazione dei pianeti di quest’oggi abbastanza fausta per voi. Il Toro occupa il segno affettivo del Toro, segno come i Pesci femminile e vi infonde vitalità e buona salute.