Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 luglio

La Luna Leone in posizione fortunata vi rende lo spirito lieve e vi apre beneficamente alla socialità. In questa ultima parte del mese di luglio siete più freschi di mente del solito e nello stato d’animo migliore per evadere, per godere dell’atmosfera estiva, del sole e del mare, con tutto il vostro entusiasmo.

Configurazione planetaria abbastanza positiva con influenze che vi spingono a mete ambiziose e a tenere testa brillantemente a situazioni difficili. Venere, il vostro nume tutelare, è al vostro fianco.

La vostra naturale spontaneità di carattere è il punto di forza di questo nuovo giorno di fine luglio. Esibite il vostro fascino spiritoso in diverse situazioni, dall’ambito familiare a quello amichevole e riuscite a risollevare sempre i momenti di apatia con la vostra spumeggiante allegria.

Quadro dei transiti che mostra Venere, pianeta dei sentimenti e vostra governatrice ideale, proprio in transito nel vostro segno ad allietarvi questa giornata di fine luglio; in special modo se nati nella seconda decade.

Gioco dei transiti che propone una giornata gioiosa e, senz’altro, più distesa e rilassante dei giorni scorsi. La parte emotiva dell’Io si mostra più in armonia con l’ambiente, specie con quello familiare.

Venere nel segno amico del Cancro vi fa smorzare qualche lieve nota di nervosismo dei giorni scorsi, specie se siete nati nella seconda decade della Vergine. Il vostro temperamento pacato e tendenzialmente “posapiano”, risolve oggi brillantemente qualche difficoltà nel seguire le tante proposte che arrivano dall’ambiente esterno.

Firmamento dei transiti che prevede l’arrivo di piccole perturbazioni estive, ma che non turbano la serenità complessiva. La Luna in particolare, nel buon amico segno del Leone vi pungola a essere più sensibili e attenti.

È Venere oggi a proteggervi dal segno del Cancro, al culmine della giornata estiva. Si innalza il vostro buonumore e parallelamente aumenta la voglia di fare e realizzare che vi strappa ai pensieri del contingente. Vi dedicate all’organizzazione di feste e ritrovi con amici che non vedevate da tempo.

I transiti planetari di questo nuovo giorno di luglio pongono un limite provvidenziale alle vostre troppo esaltanti fortune degli ultimi tempi. È Nettuno vostro nume tutelare infatti a non sorreggervi e, trovandosi nel segno dei Pesci, vi penalizza un po’ nell’umore che non è così smagliante come nei giorni precedenti.

Nuovo giorno d’estate che vi riporta una maggiore freschezza e vivacità di spirito, grazie a un Nettuno che fa sentire la sua presenza dal segno trasgressivo dei Pesci. Vi piacerà (una volta tanto), non seguire i programmi prestabiliti e affidarvi al fluire degli eventi.

Siete gratificati oggi da una interessante combinazione, molto positiva, che si verifica tra Giove e Saturno. Benessere psicofisico e la fortuna di circondarsi di persone simpatiche e allegre non vi mancheranno. Giove, simbolo dell’espansività affettiva abita anche il socievole e simpatico segno dell’Ariete, che vi illumina il focolare domestico di agi e di prosperità.

Giove nel segno amico, buon vicino dell’Ariete vi garantisce profondità, intuito, sensibilità che usate in vari ambiti del vostro vivere quotidiano. È la famiglia, intanto a impegnare i vostri pensieri e a farvi agire.