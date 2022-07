Oroscopo del 24 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Si apre una stagione spumeggiante e densa di cospicui successi per questa seconda metà dell’estate. Il vostro astro nume tutelare, Marte, è in moderata posizione per il vostro segno e inaugura una fase di espansione, di esibizionismo creativo (cui dovrete mettere qualche piccolo paletto), di notevole vitalità.

Una domenica che continua a promettervi una gaia atmosfera di vacanza e di allegro benessere, anche se magari non siete ancora andati in ferie. Venere e Plutone si trovano in due punti dello Zodiaco che favoriscono l’armonia con l’ambiente che vi circonda, rispettivamente dall’alleato Cancro e dall’amico Capricorno.

Le rotte planetarie variano rapidamente i loro orizzonti. Urano e Giove sono in ottimo aspetto per voi Gemelli, il primo nel segno buon vicino del Toro e il secondo nell’alleato Ariete. Entrambi vi stimolano a realizzare voi stessi, a esprimere la vostra personalità secondo quelle che sono le vostre migliori prerogative.

Vi assiste una splendida Venere, vero vostro nume tutelare ancora in felice congiunzione nel vostro segno e in special modo se appartenete alle cancerine seconda e prima decade. Il pianeta vi garantisce l’apporto di una buona salute psicofisica.

Un Giove esplosivo in Ariete, segno amico del Leone, decreta una voglia di vivere prepotente. Si innalzano i vostri entusiasmi e si amplifica, parallelamente, il protagonismo. Da non sottovalutare l’impulsività, in voi già connaturata, specie se siete nati nella prima decade.

Ancora un’altra giornata in cui vi potreste sentire lievemente in difficoltà nei rapporti familiari, con la Luna in Gemelli, in rapporto ostile col vostro segno e specie se appartenete alla virginea seconda decade. Sarà la vostra provata saggezza e il cambiamento di prospettiva che saprete dimostrare, a mostrarvi la strada giusta.

ontinua il momento decisamente frizzante e fortunato, che la Luna, nel fidato segno dei Gemelli si occupa di enfatizzare a dovere. Giove è in rapporto dissonante e occupa il segno dell’Ariete affaticando un po’ i nati dal 24 settembre al 2 di ottobre in particolare.

Venere, fautrice di bellezza e amabilità, è ospitata nel segno amico del Cancro e vi promette una domenica da non dimenticare. Vi avvicinate a raggiungere quel che più vi sta a cuore e questo vi fa star bene.

Bella domenica d’estate che vede il transito di Giove pienamente nell’alleato segno dell’Ariete, a far alzare i toni e a mettere in evidenza il vostro carattere espansivo, vitale e generoso. Il pianeta espansivo per eccellenza vi fornirà un piglio di grinta ancora più aggressivo per imporvi in ogni campo e specie se siete nati tra il 25 di novembre e il 4 di dicembre.

Trovate un’oasi di placido e totale relax nel comfort familiare che Nettuno nel segno amico dei Pesci vi garantisce, specie se appartenete alla capricornina terza decade. Il contatto con i figli e le figlie, se ce ne sono, è all’insegna della complicità, dell’affetto e del rispetto.

Il vostro spirito così sociale e il vostro estro caratteriale sempre versatile, vi fanno trovare le mosse giuste, seguire i sentieri a vostro favore per imporvi e per ottenere discreti vantaggi. Ora Urano, vostro pianeta guida, continua a non spalleggiarvi dal segno del Toro e vi limita un po’ nell’inserirvi in modo attivo e soprattutto opportuno, in ogni situazione vi capiti a tiro.

Stupenda domenica in cui vi godete ancora una felicissima posizione di Venere in Cancro in angolo benefico, che vi dona un’intuizione quasi magica e una sensibilità di primordine, per non farvi sfuggire nulla di quel che vi succede attorno.