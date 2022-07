Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 luglio

Gioco dei transiti planetari abbastanza luminoso, con Venere costantemente amica del vostro segno e che fa balzare la vita familiare in primo piano. Questa posizione del pianeta vi chiede di dedicarvi alle sorelle e ai fratelli, agli zii e ai nipoti, che sono tutte persone che vi vogliono bene.

Piccoli contrattempi possono originarsi questa domenica in famiglia, ma voi li riuscirete a superare con il consueto equilibrio e la razionalità. Mercurio vi stimola beneficamente in un accesso confronto, consentendovi anche di far valere i vostri diritti col partner.

Il Sole ancora per tutto il giorno è nel segno vostro amico del Cancro in compagnia del vivace Mercurio, dando una scossetta salutare a certi vostri comportamenti esibizionistici in famiglia. Riflettori puntati sull’eros con Giove che vi guarda in modo intrigante, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di maggio al 4 di giugno: accogliete le sue ammiccanti proposte!

Culture alternative, filosofie di popoli lontani vi illuminano la mente. È Nettuno a farvi accostare a tutto quel che si distacca dal pensiero dominante. Mercurio, pianeta della comunicazione e della capacità di stabilire un buon dialogo, vi richiede maggiore impegno nel rapporto di coppia, che soffre oggi per la routine quotidiana.

Giornata di domenica in cui per buona parte della giornata il pianeta dell’amore, Venere, continua a farvi da madrina dall’amico segno dei Gemelli. La Luna vi suggerisce sincerità nell’espressione dei vostri sentimenti, anche a costo di mettervi completamente a nudo e dichiararvi, senza nessuna paura.

Un buon quadro dei transiti planetari vi accompagna questa domenica: accanto a Plutone, Marte e Urano, astri stabilmente in buona posizione per la Vergine, si aggiungono il Sole e Mercurio questi ultimi nel segno amico del Cancro. La vita familiare è quella che vi dà le maggiori soddisfazioni.

Domenica di metà estate che vi vede in una perfetta forma fisica e in uno stato d’animo vivace e ilare. La vostra natura bilancina più autentica di fronte a un nuovo interesse sentimentale che vi invade il cuore, vi fa preferire meglio una tattica di rischio calcolato.

Un bel Mercurio in Cancro vi fa affidare al flusso dei mutamenti che il cielo ha preparato per voi questa domenica, specie se siete nati nella seconda decade. Nei sentimenti, se è vero che “l’amore vince ogni cosa”, avrete oggi una potente Luna Pesci insieme a Nettuno!

Giove continua a fare i vostri interessi dal segno dell’Ariete e vi propone una giornata particolarmente esaltante sotto diversi punti di vista. È il richiamo del desiderio a invadere il vostro animo portandovi a trovare occasioni in cui provare il vostro fascino e mettervi in gioco.

Il team fortunato Luna – Nettuno Pesci vi fa avvertire una sensazione di maggiore libertà e fiducia in famiglia e nella cerchia delle amicizie stabili. Si apre un nuovo ciclo affettivo con un bell’Urano nel segno affettivo del Toro a intenerirvi il cuore se siete nati nella seconda decade.

Calda domenica di metà luglio che vi invita al divertimento e alla leggerezza, grazie a Giove nel segno di Fuoco dell’Ariete. Diventate giocolieri del vostro destino e abbandonate i vincoli inutili per lanciarvi verso nuove imprese con acquariana destrezza.

Venere ancora oggi negativa per voi dai Gemelli vi pone qualche piccola contrarietà o, almeno, lievi complicazioni. Siete ritornati i pigri gattoni di sempre? Mercurio nel segno del Cancro fa aumentare i piaceri in generale, il gusto per la vita comoda, da condividere col partner, specie se appartenete alla terza decade.