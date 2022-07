Oroscopo del 9 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 luglio.

Giove vi gratifica così come Marte se nati nella seconda decade. Se siete single Venere e Marte accenderanno il vostro cuore se nati in prima e seconda decade, mentre Saturno vi indica nuove strade professionali se nati dal 12 al 16 aprile.

Marte vi dona un bel po’ di carisma, anche se Luna sarò ostile e potrà seminare qualche dubbio. Sole e Mercurio vi baciano dolcemente in amore dandovi la possibilità di trovare l’anima gemella. In ufficio navigate a vista ma non arretrate la vostra marcia.

Venere vi favorisce se nati nella seconda e terza decade. Mercurio è molto favorevole in amore se nati dal 2 al 9 giugno e favorisce i flirt per i single. Sempre Mercurio, in compagnia di Saturno, vi fa conseguire ottimi risultati a lavoro.

Luna è benefica ma Plutone contrario se nati nella terza decade, potreste avvertire del nervosismo. Nettuno e Urano danno un tocco di poesia al rapporto di coppia se nati dal 12 al 17 luglio. Se siete nati nella seconda decade Urano vi renderà combattivi a lavoro.

Fase di trasformazione totale grazie a Venere, con Giove che vi spalleggia fortemente. Sole e Mercurio vi danno emozioni calde e genuine se nati dal 2 al 9 agosto e dal 14 al 17 dello stesso mese. Se nati nella terza decade la fortuna vi assisterà in ufficio.

Urano vi fa dono di saggezza se nati nella seconda decade, anche se vivrete momenti di lieve nervosismo. Plutone provoca un po’ il guerriero che è in voi ma Mercurio vi fa più amabili del solito in coppia. Se nati dal 12 al 18 settembre Nettuno vi sarà al fianco lavorativamente.

Saturno è pronto a darvi agilità fisica e mentale per la giornata, con Venere che vi sponsorizza se nati dal 10 al 17 ottobre. Sole vi invita a dosare gli slanci d’affetto se nati dal 24 settembre al 4 ottobre. Venere non vi farà fallire il bersaglio in ambito lavorativo.

Quadro positivo grazie a Luna, che oggi favorirà anche i single insieme a un prolifico Nettuno. Giornata con grandi colpi di scena in ufficio grazie a Marte.

Giove vi guarda sorridente al di là di un po’ di nervosismo in famiglia. Luna porta un grande eros nel rapporto di coppia mentre Giove vi mette in pole position per quanto concerne l’aspetto lavorativo.

Mercurio vi contrasta ma il cielo in generale vi sorride. Mercurio e Giove sono un po’ ostili in amore se nati a dicembre mentre a lavoro ci saranno tanti colpi di scena positivi.

Venere vi favorisce rendendovi ironici e sbarazzini. Marte vi fa battere il cuore e vi rende temerari in amore se nati dal 21 gennaio al 6 febbraio. Se nati invece dal 12 al 16 febbraio la vostra carriera lavorativa sarà contornata da grandi successi.

Mercurio è benefico e porta serenità in famiglia. Salute fisica a gonfie vele, con grinta e capacità di tenere testa a ogni situazione. Sole e Mercurio ma anche Nettuno faranno cadere un po’ di resistenze in amore, a lavoro invece Urano e Nettuno vi agevolano il percorso.