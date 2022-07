Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 luglio

Venere è molto congeniale e vi regala una forma fisica in ottimo stato se nati nella prima decade. La vostra chiarezza nella comunicazione fa sì che possiate risolvere alcune problematiche d’amore. Marte è il segreto ispiratore di idee geniali a lavoro se nati nella terza decade.

Luna non è proprio congeniale e quindi potrebbero esserci tensioni familiari. Una gita fuori porta con la persona amata potrebbe saltare ma voi non fate tante storie: vi organizzerete in altro modo. Siete un po’ nervosi in ufficio ma cercate di resistere.

Mercurio e Venere vi rendono ironici e seducenti ma senza strafare se nati dal 24 al 30 maggio. Momento di grande concordia per le coppie grazie a Venere mentre a lavoro potreste trovare facilità nel concludere una situazione che sembrava difficile.

Urano, Nettuno e Sole sono in splendido aspetto se nati dal 17 al 20 luglio. Sempre Urano e Nettuno vi forniscono un’energia erotica formidabile, mentre se siete liberi professionisti Nettuno vi aiutare a fare bene se nati nella terza decade.

Urano vi contrasta ma solo per stimolarvi di più. Saturno crea un po’ di tensioni nella coppia se nati nella terza decade ma niente di grave. Oggi farete il minimo indispensabile a lavoro per poi lasciarvi incombenze domani.

Urano è molto felice così come anche Sole e Plutone. Se siete single Urano e Plutone vi aiuteranno a trovare l’anima gemella. A lavoro vi dimostrate infaticabili, come sempre!

Saturno e Mercurio favoriscono i nati nella terza decade in famiglia e nei legami affettivi, dando anche una buona salute psicofisica. Ricercate intimità ed esclusivismo nel rapporto d’amore grazie a Saturno. Luna vi dà invece grande volontà di affermazione a lavoro.

Sole promette una giornata armonica ma senza troppa leggerezza se nati dal 26 al 31 ottobre. Felicissime comunicazioni con la persona amata oggi, specie sotto il profilo erotico. Il vostro atteggiamento diplomatico evita potenziali litigi a lavoro.

Marte è molto propizio e vi dà non solo una salute di ferro ma pure un ottimo rapporto con i figli. Una nota di poesia non guasterebbe in amore: Luna vi chiede un po’ più di romanticismo! Giove e Marte sono vostri protettori in ufficio.

Urano vi promette scintille in campo sociale e vi regala una forma fisica invidiabile se nati dal 6 al 9 gennaio. Fedeltà, costanza e affiatamento sono le parole chiave in amore. A lavoro, se nati dal 9 al 12 gennaio, porterete a termine una scadenza che vi stava facendo penare.

Mercurio e Venere ma anche Giove e Marte vi ravvivano la giornata se nati a febbraio. Avvertite bisogno di coccole e tenerezze in amore, mentre a lavoro vi comportate con la vostra tipica calma.

Urano e Sole potenziano le vostre performance di resistenza e tono vitale. Nettuno vi favorisce in amore se nati dal 15 al 19 marzo ma mettete un po’ più di dolcezza nel rapporto. Sole, Urano e Saturno vi sostengono a lavoro se nati a febbraio.