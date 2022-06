Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 giugno.

Un’aria di divertimento prenderà il sopravvento oggi per voi. Sole vi guarda un po’ imbronciato in amore ma Saturno prova a risolvere le cose. Giove vi dà un tocco di inventiva a lavoro.

Giove e Marte vi vitalizzano come mai prima d’ora se nati nella prima e terza decade. Saturno vi rende emotivamente permeabili alle situazioni familiari ma vi rema anche un po’ contro in amore se nati nella terza decade. Giove vi invita all’elusione diplomatica in ufficio.

Venere vi porta una ventata di freschezza e allegria se nati a maggio. Mercurio vi guarda di buon occhio e porta allegria familiare, così come Luna è in felice angolazione amorosa se nati dal 24 maggio al 3 giugno. Mettete fine a certi pettegolezzi in ufficio semplicemente ignorandoli.

Sole, Luna e Venere vi danno grande forza reattiva ed enorme energia. Plutone è in angolo contrario in amore se nati dal 17 al 22 luglio ma Urano, Venere, Sole e Nettuno favoriranno i single. Cercate di schivare una responsabilità gravosa che vi è stata affidata a lavoro.

Lievi nubi passeggere oggi ma Saturno le spazzerà via, anche se potrebbe comunque farvi accusare variabilità umorale. Mercurio vi invita a essere più leggeri e libertari in amore mentre a lavoro occhio alla gestione dei soldi.

Quadro planetario esaltante oggi con Sole, Luna, Urano e Plutone tutti vostri sponsor. Se siete in una relazione sarà arrivato il momento di pensare al matrimonio o all’acquisto di una casa. Urano vi aiuterà molto a lavoro se nati nella seconda decade.

Saturno amplifica la vostra logica e la voglia di programmare se nati nella terza decade. Mercurio e Venere vi danno discreta forma fisica e ottima presenza mentale, nonché senso dell’umorismo. State corteggiando una persona che sembra non saperne ma non demordete! Non vi curate di alcune imperfezioni oggi a lavoro.

Sole e Nettuno vi danno vitalità, intelligenza e capacità difensive. Luna e Urano vi spronano se nati nella seconda decade e anche Nettuno vi guarda benevolo in amore. Incassate pure enormi successi in ufficio.

Giove vi fa gioco nelle relazioni sociali anche se Mercurio è contrario. Lo steso Giove amplifica il raggio di emozioni e sentimenti in serata se nati nella prima decade. Un progetto lavorativo che vi stimola molto vi terrà impegnati se nati nella terza decade.

Giornata che vi vede in piena forma psicofisica grazie a Urano. Sole è un po’ dissonante oggi in amore se nati a dicembre ma la situazione migliora per i nati a gennaio. Urano, Plutone e Luna vi danno ambizione e creatività a lavoro se nati in seconda e terza decade.

Piccole nubi portate da Luna e Urano se nati nella seconda decade ma niente di grave. Saturno ristabilisce la vostra condizione affettiva se nati nella terza decade mentre a lavoro rassegnatevi un po’ a una realtà banale se nati nella seconda decade.

Sole è benefico ma anche Nettuno e Plutone per i nati dal 10 al 15 marzo. Sempre Sole vi mostra una grande lucidità in amore ma vi invita ad andare con i piedi di piombo. Giove vi rende fortunati a lavoro se nati a febbraio.