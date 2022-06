Oroscopo del 12 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole vivifica il vostro ambiente sociale con brio e intelligenza. In amore Venere vi aiuterà se anti dal 3 al 9 aprile, mentre a lavoro Giove e Marte sono quasi prodigiosi se nati dal 26 marzo al 2 aprile.

Venere vi favorisce e galvanizza se nati dal 29 aprile al 7 maggio. Siate meno impassibili e meno razionali in amore: si deve ragionare a volte anche con il cuore. Se lavorate anche oggi che è domenica svolgerete i vostri compiti con attenzione.

Plutone e Mercurio sono molto innovativi e genereranno anche colpi di scena. Siete di solito molto misurati negli affari materiali ma in amore concedetevi di più. Non vi lasciate inoltre sfuggire un investimento fruttuoso.

Ventata di freschezza grazie a Luna se nati dal 25 giugno al 3 luglio. Urano è molto positivo e vi concede ottime situazioni a livello sentimentale ed erotico. Anche se la giornata è dedicata al relax Venere vi ispirerà per la prossima settimana lavorativa.

Urano è tecnicamente ostile se nati nella seconda decade. Cercate di non far venire fuori il vostro temperamento troppo invadente in amore. Giove vi dona lungimiranza per evitare sgambetti a lavoro se nati dal 24 al 29 luglio.

Luna e Venere vi rendono lo spirito più leggero e amabile. Venere, Urano, Luna e Plutone vi sorreggono anche in amore se nati nella terza decade. Il dolce far niente oggi vi prende, magari cercate anche di uscire e fare le ore piccole.

Saturno e Sole vi danno un’aria nuova da respirare. Luna allarga su di voi un arcobaleno benaugurante se nati dal 14 al 19 ottobre. I preziosi doni della vita sentimentali vi stanno facendo dimenticare recenti effimere passioni. Saturno è al vostro fianco in un bilancio lavorativo.

Plutone, Nettuno e Venere ma anche Luna sono un po’ contrastanti ma vi danno comunque grande energia psicofisica. Nettuno e Plutone vi forniscono le giuste armi per sedurre chi volete. Non vi manca nemmeno il fiuto per gli affari oggi.

Giove vi fa un po’ esagerare con i piaceri gastronomici se nati dal 25 novembre al 3 dicembre. Sole e Saturno creano grandi novità sentimentali e familiari. Plutone vi fa anche ritagliare un momento per dare una svolta ai vostri impegni.

Nettuno e Saturno sono molto positivi e vi portano grandi soddisfazioni sociali. Mercurio e Sole vi annunciano una vacanza con tabelle da rispettare. Luna e Plutone vi fanno osare in amore, mentre il solo Plutone vi aiuterà a gestire una situazione patrimoniale spinosa.

Mercurio, Venere e Urano vi fanno mettere in campo le vostre virtù diplomatiche. Saturno vi sgombrerà inoltre la strada dai falsi consiglieri. Chi vi ama si accorge dei moti che vivete interiormente: fatevi aiutare da Saturno. Molta rapidità nello sbrigare questioni economiche.

Giove vi invita a esibire le conferme del vostro valore. Venere vi impone il rispetto delle regole e la condivisione del nido, mentre a lavoro servirà una tattica pausa di riflessione per programmare meglio il futuro.