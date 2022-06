Oroscopo del 9 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 giugno.

Giornata che vi accoglie a braccia aperte, con Sole che vi favorisce se nati nella seconda decade. Sempre se fate parte di questa decade trasparenza e onestà saranno fondamentali nel rapporto di coppia, mentre dopo il lavoro potete immaginare di fare qualche gita fuori porta.

Plutone vi trasforma in un prode condottiero se nati dal 15 al 20 maggio. Urano è armonico ma provoca anche tempeste emotive da governare con razionalità se nati nella seconda decade. Giove vi permetterà di valutare correttamente il vostro ambiente professionale.

Saturno conferma la bontà di quanto avete realizzato se nati nella terza decade. Siete a un bivio per quanto concerne la vita sentimentale, dovreste provare a rivoluzionare il vostro rapporto di coppia. Se nati dal 2 al 5 giugno Urano vi concede un avanzamento di carriera lavorativa.

Sole innalza il livello della vostra vitalità così come Urano e Nettuno. Siete single ma in cerca? Cercate di conquistare, come una farfalla, il fiore più vicino. Il successo lavorativo è a portata di mano: andate e prendetevelo!

Sole vi dà il gusto di primeggiare se nati nella seconda decade, nonostante un Urano un po’ dissonante che genera anche l’opportunità di cambiare qualcosa in amore se nati a luglio. Riuscite a rendervi simpatici agli occhi della maggior parte dei vostri collaboratori a lavoro.

Plutone vi porta lontano se nati dal 16 al 20 settembre. Plutone e Urano agiranno molto a vostro favore oggi, anche Venere vi farà aprire il cuore per nuovi progetti sentimentali. La carriera lavorativa vi impone ritmi serrati, quindi concedetevi una pausa.

Mattatori della vostra giornata grazie a Luna, che vi favorisce specie se nati dal 4 al 10 ottobre. Marte, Giove e Plutone sono contrari ma non vi scalfiscono se nati nella seconda o terza decade. Luna vi aiuta nei flirt amorosi e inoltre a lavoro guadagnerete la stima dei vostri capi.

Luna e Nettuno sono molto benefici anche se in amore Urano e Nettuno fanno la lotta per i nati nella seconda decade. Per fortuna Luna porterà un po’ di equilibrio nelle emozioni. Nettuno vi creerà nuove appassionanti situazioni di lavoro.

Saturno promuove la vostra concreta realizzazione. Nettuno fa sì che il vostro cuore si apra a esperienze affettive dopo tante difficoltà, specie se nati nella terza decade. Se fate parte della seconda decade non vi lascerete tartassare dai vostri capi: Saturno vi rende giustizia!

Giornata stimolante e positiva grazie a Plutone ma anche Urano, Mercurio, Venere e Nettuno. Proprio Nettuno accende gli entusiasmi in ambito sentimentale se nati dal 10 al 14 gennaio. A lavoro fate attenzione a non combattere contro i mulini a vento.

Luna vi farà imboccare la strada giusta per il vostro spirito sociale e politico. Una nuova persona è sort all’orizzonte se nati nella terza decade, mentre se fate parte della seconda oggi avrete le dritte giuste per fare bene a lavoro.

Panorama luminoso grazie a Nettuno in una giornata che vi scopre fiduciosi verso il vostro futuro sentimentale se nati dal 2 al 10 marzo. Grande grinta a lavoro grazie a Marte e Urano.