Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 maggio segno per segno

Marte si trova dalla vostra parte se nati nella prima decade e vi procura occasioni fortunate, anche se Plutone tende a essere contrario se nati dal 17 al 20 aprile. Sole vi apre a nuove conoscenze se nati dal 24 al 30 marzo mentre a lavoro mostrate un carattere espansivo.

Saturno è un po’ dispettoso e porta alti e bassi in tono e umore specie se nati tra il 15 e il 20 maggio. Nettuno vi darà ingredienti magici per trovare nuove storie se siete single. Avete lavorato bene negli ultimi tempi, permettetevi quindi di essere più pacati negli impegni.

Giornata disinvolta oggi con forma fisica scattante e vigorosa e un Sole che vi sostiene se nati nella terza decade. Venere vi dona una marcia in più in amore oggi mentre Urano vi consegnerà una giornata mediamente positiva a lavoro se nati nella seconda decade.

Nettuno è benefico se nati tra il 13 e il 17 luglio. Vivrete molti interessi artistici e legati alla bellezza se nati nella seconda decade grazie a Urano. Ritorno di fiamma nell’aria in termini sentimentali mentre sempre Urano vi dà molta concretezza a lavoro.

Sole vi dà fascino e bellezza fisica ma se siete nati dal 12 al 17 agosto Saturno è un po’ contrario. Condividete interessi culturali oggi con la vostra dolce metà grazie a Sole, mentre Urano dissonante vi rende un po’ svagati con i colleghi a lavoro.

Mercurio e Urano vi danno intuito e diplomazia oggi. Sarete accoglienti, sensibili e ricettivi con la vostra dolce metà grazie a Plutone, mentre a livello di denaro imparate a dire qualche no ai vostri figli per delle spese troppo faticose.

Sole e Saturno vi garantiscono buonumore ed efficienza fisica, con un buon ancoraggio a mare, sole, vento. Se nati tra il 7 e il 13 ottobre Sole vi apre a un ottimo contatto con il mondo esterno, così come Saturno. Date aiuto a un collega in difficoltà a lavoro.

Giove vi rallegra se nati nella prima decade. Se siete in un nuovo legame sentimentale Saturno è un po’ contrario se nati nella seconda decade. Nettuno è benefico invece e vi rende particolarmente empatici a lavoro se nati a novembre.

Saturno illumina il vostro cammino se nati nella prima decade. Provate anche un po’ di sport se nati nella terza. La vostra dolce metà vi chiede più tenerezze e voi siete disposti a ricambiare. Se svolgete un lavoro creativo, dopo tanto penare riceverete un po’ di riposo.

Nettuno vi sorride se nati nella terza decade, innalzando il livello di tono e umore. Luna continua a non favorirvi tanto in amore se nati in prima e seconda decade ma non irrigiditevi. Se fate parte della prima decade avrete un’inesauribile energia oggi a lavoro.

Lieve stanchezza psicofisica oggi per via di Urano se nati dal 2 al 9 febbraio. Maggiore partecipazione emotiva viene richiesta dalla vostra dolce metà oggi, mentre Venere vi chiede di essere generosi nell’ambiente di lavoro se nati nella terza decade.

Luna e Venere oggi sono dalla vostra parte, così come Urano, se nati nella seconda decade. Sentite un po’ il bisogno di coccole e tenerezze oggi mentre Plutone continua a sorridervi a lavoro se nati nella terza decade.