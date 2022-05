Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 maggio.

Saturno vi darà intuizioni giuste oggi se nati ad aprile, oltre a farvi relazionare in maniera spigliata con l’ambiente familiare. Sempre Saturno vi fornirà tempismo e saggezza per le scelte amorose, mentre Sole vi starà vicino in ambito lavorativo.

Plutone è stranamente positivo e vi rende lucidi e intellettuali. Urano inoltre vi regala un eros magico in amore, mentre oggi sarà un po’ faticosa la giornata lavorativa per via di un po’ di stress accumulato.

Saturno è in ottimo aspetto così come pure Venere, che vi dona una salute importante insieme a Mercurio. Saturno, se nati dal 12 al 17 giugno, vi aiuta a minimizzare alcune situazioni spiacevoli in amore A lavoro cercate di mettere in campo il vostro talento, riuscendoci.

Sole vi ispira oggi con un’intensa voglia di produrre in ogni settore. Plutone vi guarda un po’ imbronciato in fatto di sentimenti se nati dal 18 al 22 luglio. Sole però continua a sostenervi e a darvi energia a lavoro.

Sole e Urano vi contrastano se nati nella seconda decade e potreste avere qualche bastone tra le ruote se nati dal 12 al 15 agosto. Un nuovo amore sorto da poco vi tiene impegnato il cuore mentre a lavoro Mercurio vi darà energia e contatti umani per emergere.

Sole, Urano e Plutone sono tutti armonici oggi se nati tra il 25 e il 31 agosto. Urano in particolare favorisce i nati nella seconda decade. Plutone e Venere vi danno un certo slancio erotico oggi, a lavoro però tenete gli occhi bene aperti perché potrebbe arrivare un balzo di carriera!

Plutone e Venere vi provocano un po’ ma niente di grave, gli altri pianeti vi spalleggiano con ironia e tenerezza così come etica e giustizia se nati nella terza decade. Se cercate l’anima gemella Mercurio ve la farà trovare nei sorrisi di chi non vi aspettavate. Saturno vi darà influssi positivi a lavoro se nati dal 14 al 17 ottobre.

Marte vi fa stare bene se nati nella seconda decade, con Plutone che vi dona spirito di iniziativa. Nettuno espande le chance di nuovi incontri galanti mentre sempre Plutone vi favorisce come professionisti del lavoro se nati dal 16 al 20 novembre.

Giornata in evoluzione con Saturno armonico e sereno. Se siete nati nelle prime due decadi state cercando di costruirvi molte certezze in amore, nonostante Mercurio contrario. Saturno vi invia un lucido distacco dalle situazioni lavorative.

Urano e Sole vi danno buonumore e forma fisica ottima. Marte, Nettuno e Giove vi tendono la mano in amore se nati dal 7 al 17 gennaio mentre a lavoro riuscirete un po’ a modificare il vostro carattere per farvi sostenere dai capi.

Qualche malumore passeggere oggi per via di Urano e Sole ma Venere, Saturno e Mercurio vi proteggono. Saturno vi fa razionalizzare meglio le prospettive amorose presenti se nati nella terza decade, mentre se nati dal 28 gennaio al 4 febbraio non fatevi frastornare dall’emotività a lavoro.

Plutone e Nettuno vi favoriscono oggi in tutto ciò che fate. Saturno è favorevole in amore e vi aiuta a sistemare i rapporti con una persona amata. Nettuno e Plutone vi spalleggiano dandovi occasioni giuste per farvi valere a lavoro.