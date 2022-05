Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 1 maggio

Primo maggio con Saturno benefico che porta molta allegria, specie per i nati dal 12 al 165 aprile. Giornata sì per l’amore grazie a Venere, che vi darà esuberanza fisica. Occhio però a Plutone dissonante. Quali sono i mestieri che si confanno maggiormente a ogni segno? Per l’Ariete sicuramente l’avvocato e, in generale, i lavori molto combattivi.

Sole vi dona grande energia oggi per contrastare Saturno dissonante. Venere e Plutone sono dalla vostra parte e vi danno eros e passione in quantità enorme se nati dal 16 al 20 maggio. Le vostre professioni preferite sono quelle legate alla cura del corpo, come il medico.

Diversi pianeti vi allietano, anche se Nettuno potrebbe farvi avvertire un po’ di stanchezza se siete nella terza decade. Luna innalza invece il livello del fascino se nati dal 9 al 14 giugno. I vostri mestieri potenzialmente preferiti? Il giornalista o il commerciante.

Sole e Venere sono entrambi amici anche se Plutone potrebbe farvi qualche sgambetto oggi. Se appartenete alla terza decade avrete la chance di seguire il vostro istinto e non fallire in amore. A livello di professioni sicuramente potreste fare qualcosa collegato all’arte, come per esempio il gallerista o il designer.

Giornata abbastanza serena con tardo pomeriggio e serata che possono darvi allettanti risvolti, specie in amore visto che Mercurio è vostro alleato. Un lavoro che potreste intraprendere è quello nel mondo dell’editoria, oppure come assistente di volo.

Plutone e Sole sono entrambi positivi e vi danno un’armoniosa giornata. Non sempre però vi sentite all’unisono con la vostra dolce metà, anche se Plutone e Luna vi daranno grande grinta a riguardo. Tecnici informatici o artigiani: due mestieri ottimi per il vostro segno!

Saturno vi sostiene durante il primo maggio in compagnia di Mercurio. Se il vostro cuore è solitaria faticherete a capire come colmarlo: evidentemente non è ancora il momento giusto. I mestieri che riguardano la giustizia ma anche l’arte e la bellezza sono tutti a vostra portata.

Urano e Sole vi contrastano ma Plutone vi aiuta a trovare la strada per avere un amore sincero se nati dal 15 al 18 novembre. Chi è nato nella terza decade avrà però Saturno contrario. Giornalisti e cronisti potreste diventare in sede lavorativa.

Splendida forma psicofisica oggi grazie a Sole e Luna. Giove, Venere e Nettuno sono dissonanti però in amore, quindi cercate di invertire la tendenza. Tutte le occupazioni lavorative connesse ai viaggi si abbinano perfettamente al vostro segno.

Niente e nessuno oggi vi può contrastare grazie a Luna, Venere, Sole, Nettuno e Giove, che peraltro vi danno un’enorme intensità amorosa. Chi è single si affidi a Plutone se nato dal 15 al 19 gennaio. Potreste esercitare un lavoro nella professione medica o chirurgica.

Nettuno, Giove e Saturno vi danno una vita amichevole, familiare e relazione ottima. Saturno peraltro vi sostiene anche in amore. A livello di mestieri da intraprendere, sicuramente sareste degli ottimi speaker radiofonici o televisivi.

Primo maggio all’insegna di letizia e ottimismo, con Luna, Venere, Nettuno e Giove tutti bendisposti. L’organizzazione di una prossima vacanza con la vostra dolce metà sarà motivo di rinnovata unità. I lavori che più si abbinano ai Pesci? Sicuramente le professioni creative o artistiche, così come quelle di assistenza medica.