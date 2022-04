Oroscopo del 23 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 aprile.

Mercurio, Saturno e Giove sono tutti benefici e vi danno anche la possibilità di praticare sport come jogging o corsa. Venere vi dona verve e notevole capacità erotica, mentre un nuovo accordo professionale vi fa molto bene se nati dal 5 al 12 aprile.

Saturno è negativo e può rendervi un po’ intrattabili. In amore avete bisogno di sentire un po’ più vicina la vostra dolce metà, a cui dedicate un grande erotismo. Non vi fate trascinare a lavoro in discussioni ideologiche perché potrebbero finire male.

Saturno vi dona meritate soddisfazioni così come anche Mercurio, in particolare se nati tra il 4 e il 10 giugno. Sentimenti al top sempre grazie a Mercurio specie per i nati nella seconda decade. Nettuno è però contrario a lavoro se nati nella terza decade.

Giornata faticosa con Plutone negativo: vi aiuterà una bella Venere, dandovi anche un’ottima forma fisica. Nettuno è costantemente al vostro fianco in amore se nati nella terza decade, così come Mercurio. Urano sarà il vostro benefattore a lavoro se nati dal 29 giugno al 6 luglio.

Salute psicofisica molto smagliante grazie a Sole e Urano, nonostante la loro dissonanza generale. Mercurio vi farà occupare di alcune cose importanti in famiglia. Sole e Mercurio vi stimolano a essere attenti e profondi con la vostra dolce metà. Urano vi potrebbe un po’ ingannare a livello di investimenti se nati dal 31 luglio al 5 agosto.

Giove vi provoca delle contrarietà quotidiane dalle quali però non vi lasciate frastornare. Urano vi aiuta a trovare vie d’uscita efficaci e intelligenti se nati nella seconda decade. Plutone vi fa sintonizzare con il vostro amore in maniera totale e partecipe mentre a lavoro dovete gestire delle situazioni delicate.

Saturno e Luna vi danno grande desiderio di socializzare, specie se nati a ottobre. Enorme anche la vostra carica erotica se nati tra il 2 e il 10 ottobre. Astri positivi – come Plutone – vi stimolano all’azione anche nel campo professionale, se nati nella terza decade.

Plutone e Giove sono vostri alleati oggi e vi danno grande buonumore. In amore sempre Plutone vi dà grandi slanci se nati dal 10 al 17 novembre, mentre a lavoro se siete nati dal 24 al 27 ottobre dimostrerete il vostro valore a capi e colleghi.

Luna vi fa vivere la giornata in maniera discreta se nati dal 2 al 7 dicembre. Nettuno è però contrario quindi occhio alle problematiche in famiglia. Che siate single o in coppia, Luna vi dà un ottimo aspetto sentimentale. Saturno invece rende la vostra routine quotidiana decisamente rispettabile.

Sole vi garantisce piglio creativo così come anche il duo Giove-Nettuno se nati dal 12 al 16 gennaio, con il plus di una buonissima forma fisica. Urano benefico inoltre vi farà superare alcuni ostacoli. Sex appeal alle stelle oggi con Marte che vi darà un intenso desiderio. Vi distinguete in ufficio per il vostro carattere pragmatico se nati a dicembre.

Giove vi favorisce se nati nella terza decade e vi dà un’indiscutibile generosità. Se nati a febbraio state certi che, da single, farete benissimo a mettervi su piazza. Se invece siete nati tra il 13 e il 17 febbraio nello specifico a lavoro ritroverete grandi gratificazioni economiche.

Primavera dinamica grazie a Urano, anche se in famiglia ci sarà da brigare. Siete un segno sentimentale e romantico ma Luna vi fa cercare anche comunioni intellettuali se nati nella seconda decade. Plutone e Marte vi guidano nella vostra corsa professionale al successo.