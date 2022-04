Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 aprile

Siete trascinanti oggi, con una forma fisica e una condizione psicologica molto buone. Sole colora di scoppiettante dinamismo la vostra intesa erotica se nati a marzo. Sempre Sole si rivelerà amico di imprenditori e liberi professionisti.

Venere alza il livello di intelligenza se nati nella prima decade, forma fisica discreta con Nettuno al vostro fianco. Mercurio, Giove e Plutone vi danno benefici in amore se nati nella terza decade, mentre Saturno continua purtroppo a non favorirvi nell’attività lavorativa.

Giornata decisamente positiva con Saturno che vi rende meno spigolosi e aciduli. Mercurio, Sole, Nettuno e Saturno sono vostri alleati in amore, mentre in ufficio dare sfoggio alla vostra consueta infaticabilità.

Venere è in posizione ideale oggi così come pure Mercurio. Nettuno è in ottimo transito per quanto riguardare il rapporto con la vostra dolce metà, mentre a lavoro Sole è contrario se nati nella terza decade.

Sole vi fa vivere un giorno di deciso benessere, peraltro con umore eccellente malgrado la negatività di Urano e Mercurio. Sempre Sole, se nati nella terza decade, riscalderà i vostri cuori generalmente un po’ freddi. Fate attenzione però allo shopping selvaggio perché Saturno e Mercurio sono dissonanti.

Marte è in angolo ostile e vi impone di risolvere delle questioni familiari con risolutezza. Vi servirà anche ritrovare un po’ di alchimia con la vostra dolce metà, mentre a lavoro la vostra forza di volontà farà la differenza.

Saturno rende il rapporto con la vostra parte emotiva molto più facile se nati dal 9 al 14 ottobre. Vi avvicinate con dolcezza alla persona che avete accanto, con Luna e Saturno che vi rendono fortunati in amore se nati nella terza decade. Potrete anche migliorare oggi i vostri risultati lavorativi.

Saturno vi ostacola, Mercurio e Urano provoca un po’ di alti e bassi nell’umore se nati nella prima decade. La salute si presenta buona ma tenete comunque d’occhio le zone più vulnerabili. Siete molto pacati nel dialogo e nella predisposizione con la vostra dolce metà oggi se nati nella terza decade. Cercate di mantenere un atteggiamento di distacco oggi a lavoro.

Marte, Venere e Nettuno sono negativi e vi ostacolano ma Luna e Saturno – oltre che Sole – sono invece dalla vostra parte. Se siete single avrete degli incontri molto belli oggi. Saturno favorisce a lavoro i nati nella terza decade.

Transiti decisamente fortunati per voi oggi, in particola Venere ma anche Marte, Nettuno e Giove. In amore Plutone vi consegna una particolare alchimia con la persona amata se nati nella terza decade. Nettuno – sempre se nati nella terza decade – vi farà arrivare lontano a lavoro.

Forma fisica vigorosa con Saturno abbastanza positivo oggi. Cercate di praticare uno sport come judo, yoga o aikido. Urano vi viene il broncio in amore ma Marte e Venere favoriscono i nati nella prima decade. Urano è contrario in ufficio se nati dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Luna è leggermente negativa se nati nella terza decade, anche se Marte cerca di pareggiare i conti. Forma psicofisica complessivamente buona e grande carica di passione se nati nella terza decade e se siete single. Urano vi renderà precisi e organizzati a lavoro se nati nella seconda decade.